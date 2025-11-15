Евгения Чикунова: «Болею за Арину Соболенко. Видно, что она всегда заряжена работать и стремится к победе»
Евгения Чикунова: очень нравится теннисистка Арина Соболенко, болею за нее.
Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что болеет за белорусскую теннисистку, первую ракетку мира Арину Соболенко.
«Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Мой любимый игрок – это Арина Соболенко. Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе», – сказала призер чемпионата мира, чемпионка Европы на короткой воде Чикунова.
«Дома превращаюсь в котенка: только не обижайте». Арина Соболенко – о тусовках, отношениях и красоте Шараповой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости