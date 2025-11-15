Евгения Чикунова: «Болею за Арину Соболенко. Видно, что она всегда заряжена работать и стремится к победе»

Евгения Чикунова: очень нравится теннисистка Арина Соболенко, болею за нее.

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что болеет за белорусскую теннисистку, первую ракетку мира Арину Соболенко .

«Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Мой любимый игрок – это Арина Соболенко. Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе», – сказала призер чемпионата мира, чемпионка Европы на короткой воде Чикунова.

