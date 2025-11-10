1

Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»

Мазепин объяснил решение Покровской уйти с поста главного тренера сборной России.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что 75-летняя Татьяна Покровская решила покинуть пост главного тренера сборной по синхронному плаванию из‑за возраста.

Покровская возглавляла национальную команду с 1998 года. Под ее руководством синхронистки брали золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000-го.

– После конференции провели рабочее совещание по очень важному вопросу для ФВВСР – это замена главного тренера в синхронном плавании. Герой России, заслуженный тренер России Татьяна Николаевна Покровская добровольно приняла решение стать советником руководителя ФВВСР и представила свою преемницу – это Светлана Алексеевна Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка. В ближайшее время обратимся в министерство спорта по поводу назначения Ромашиной главным тренером сборной по синхронному плаванию.

– Почему Покровская решила покинуть пост?

– Возраст, Татьяне Николаевне исполнилось 75 лет. Это большая нагрузка. Чтобы подготовить сборную за следующие два года, надо вложиться по максимуму. И в этой части она принимала решение о преемнице. Светлана – ее воспитанница, они будут работать вместе. Просто главным тренером теперь будет Ромашина, если министерство утвердит ее кандидатуру. Надеюсь, с этим вопросов не возникнет, – сказал Мазепин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
