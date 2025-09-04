Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»

Пловчиха Дарья Клепикова объяснила, почему назвала кота Спартаком.

– Вы – владелица очаровательного кота. Расскажите о нем.

– Кот со мной с 10 лет. В детстве у меня даже был кролик. Так вот, в том возрасте я выпросила кота. Помню, что это были новогодние соревнования у нас в бассейне. Я выходила после них в холл, и мне принесли в мешочке кота. Было очень мило. Так как я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила, кота назвали так же, – сказала чемпионка мира в эстафете Клепикова .