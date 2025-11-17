Евгения Чикунова: «Основной старт – чемпионат Европы, будем подводиться к нему. Думаю, буду плыть там только брассом»
Пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что собирается в хорошей форме подойти к чемпионату Европы-2026, который пройдет в Париже летом следующего года.
«Мы держим курс на чемпионат Европы. Будем подводиться именно к нему. Это будет основной старт. Думаю, что буду плыть там только брассом, потому что какую-то другую дисциплину я даже не успею подготовить.
В Казани на короткой воде я плыла 200 метров комплексом, но не очень получилось. Подготовить что-то чуть больше чем за полгода не получится. У меня лучший результат комплексом примерно такой же, как на брассе, поэтому распыляться не стоит.
Если говорить о других видах плавания, то на спине у меня не очень получается, баттерфляй отдельно я тоже не поплыву и та же самая история с кролем, поэтому либо брасс, мой основной вид, либо комплекс», – сказала призер чемпионата мира-2025 Чикунова.