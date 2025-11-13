Пригода о том, что Корбо побил его рекорд: «Отрицательных эмоций нет. Это, наоборот, подстегивает больше работать»

Пловец Пригода: нет отрицательных эмоций из-за того, что мой рекорд побили.

Российский пловец Кирилл Пригода отреагировал на то, что Каспар Корбо из Нидерландов побил его мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на короткой воде.

В октябре на этапе Кубка мира в Торонто Корбо преодолел дистанцию за 1 минуту 59,52 секунды. Рекорд Пригоды составлял 2 минуты 0,16 секунды.

«Честно, отрицательных эмоций как таковых нет. Да, рекорд отобрали, но все прекрасно знаем, что ничего вечного не бывает. Это, наоборот, подстегивает больше работать и попытаться вновь забрать это достижение к себе в карман. Что из этого получится, посмотрим, потому что работу для этого нужно проделать большую. Но рекорд мира – это не цель, а бонус», – сказал Пригода.

Также он подвел итоги чемпионата России на короткой воде в Казани, где завоевал пять золотых медалей.

«Я доволен проделанной работой. Обстановка максимально рабочая, и хочется за отработанную смену поставить себе четверку или пятерку. Сезон на короткой воде очень интересный и является приятным дополнением к сезону длинной воды. Участие в нем не обязывает иметь высокую физическую тренированность, а больше стабильное эмоциональное состояние, навык высокой концентрации и гимнастический тонус», – добавил пловец.