13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди установила новый рекорд Азии на дистанции 200 м комплексом

13-летняя пловчиха Юй Цзыди установила новый рекорд Азии на 200 м комплексом.

13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди на Китайских национальных играх преодолела 200 м комплексом за 2 минуты и 7,41 секунды, побив предыдущий рекорд Азии, который держался с 2012 года. 

Предыдущий азиатский рекорд – 2.07,57 – был установлен китаянкой Е Шивэнь на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит канадке Саммер Макинтош – 2.05,7 секунды.

Юй Цзыди – бронзовый призер чемпионата мира-2025 в кролевой эстафете 4 по 200 м. Она является самым молодым призером взрослых чемпионатов мира по плаванию.

«Ее надо оберегать и держать в изоляции – как редкую панду». Секреты китаянки, в 12 лет взявшей медаль ЧМ

