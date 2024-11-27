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Верховный суд Швейцарии не получал иск WADA к Антидопинговому агентству США

Федеральный верховный суд Швейцарии не получал иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Американскому антидопинговому агентству (USADA).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее ТАСС сообщал, что WADA подало иски о клевете в несколько судов, расположенных в Швейцарии.

Поводом для разбирательств стали заявления американской стороны в адрес действий WADA по допинг-делу 23 китайских пловцов. В 2021 году они сдали тесты на триметазидин, но тогда WADA не смогло подтвердить вину спортсменов и не применило к ним санкций перед Олимпиадой в Токио.

Позже в USADA неоднократно заявляли о подрыве доверия к WADA и обвиняли в сокрытии положительных допинг-проб. Также в США призывали пересмотреть деятельность международного агентства.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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