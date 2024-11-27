Верховный суд Швейцарии не получал иск WADA к Антидопинговому агентству США
Федеральный верховный суд Швейцарии не получал иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Американскому антидопинговому агентству (USADA).
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее ТАСС сообщал, что WADA подало иски о клевете в несколько судов, расположенных в Швейцарии.
Поводом для разбирательств стали заявления американской стороны в адрес действий WADA по допинг-делу 23 китайских пловцов. В 2021 году они сдали тесты на триметазидин, но тогда WADA не смогло подтвердить вину спортсменов и не применило к ним санкций перед Олимпиадой в Токио.
Позже в USADA неоднократно заявляли о подрыве доверия к WADA и обвиняли в сокрытии положительных допинг-проб. Также в США призывали пересмотреть деятельность международного агентства.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий