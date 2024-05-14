WADA проведет заседание по допинг-делу китайских пловцов 17 мая

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Водные виды

Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 мая проведет внеочередное заседание по допинг-делу китайских пловцов.

Сообщается, что члены организации смогут получить от экспертов WADA дополнительную информацию по данной теме – в случае возникновения вопросов.

В апреле газета The New York Times сообщила, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны: следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. 

Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе.

WADA в итоге решило пересмотреть ход дела и пригласило независимого прокурора. Сообщалось, что отчет о проверке будет предоставлен в течение двух месяцев.

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1 комментарий
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Жабогадюкинг развивается.
Скоро узнаем, кто главнее: Вада или Юсада.
Не думаю, что китайским пловцам что-то серьезно угрожает.
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