WADA проведет заседание по допинг-делу китайских пловцов 17 мая

Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 мая проведет внеочередное заседание по допинг-делу китайских пловцов.

Сообщается, что члены организации смогут получить от экспертов WADA дополнительную информацию по данной теме – в случае возникновения вопросов.

В апреле газета The New York Times сообщила, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны: следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе.

WADA в итоге решило пересмотреть ход дела и пригласило независимого прокурора. Сообщалось, что отчет о проверке будет предоставлен в течение двух месяцев.

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