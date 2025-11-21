  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Чикунова о Гилязовой: «Очень рада, что появилась Ралина. Могу расслабиться на полтиннике – знаю, что есть человек, который будет бороться»
1

Чикунова о Гилязовой: «Очень рада, что появилась Ралина. Могу расслабиться на полтиннике – знаю, что есть человек, который будет бороться»

Евгения Чикунова: рада, что в команде появилась Ралина Гилязова.

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что ее радует прогресс 18-летней Ралины Гилязовой.

Гилязова стала первой на дистанции 50 м брассом на Кубке сильнейших спортсменов в Минске c результатом 29,85 секунды. Чикунова заняла третье место (30,39).

«Я уже в какой-то степени забила. Очень рада, что у нас появилась Ралина, которая недавно установила юношеский рекорд России. Я безумно рада, что могу немного расслабиться на полтиннике, потому что знаю, что у нас есть человек, который будет бороться и приплывет первым», – сказала призер чемпионата мира-2025 Чикунова.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
плавание
logoМатч ТВ
logoЕвгения Чикунова
logoсборная России жен
Ралина Гилязова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
20 ноября, 19:39
Евгения Чикунова: «Основной старт – чемпионат Европы, будем подводиться к нему. Думаю, буду плыть там только брассом»
17 ноября, 16:58
Чикунова о серебре на ЧМ-2025: «Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость»
17 ноября, 06:46
Главные новости
Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
вчера, 19:37
Пригода, Гринев, Щеголев, Гайфутдинова одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
22 ноября, 20:47
Чикунова, Пригода, Клепикова, Суркова и Самусенко победили на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, Лифинцев – 2-й, другие результаты
21 ноября, 19:15
Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
20 ноября, 19:39
Пригода, Петров, Тасоев, Бурлакова, Клепикова и Шамонова номинированы на премию спортсмену года от Минспорта
20 ноября, 12:20
Кирсти Ковентри: «Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства»
18 ноября, 17:38
Евгения Чикунова: «Основной старт – чемпионат Европы, будем подводиться к нему. Думаю, буду плыть там только брассом»
17 ноября, 16:58
Чикунова о серебре на ЧМ-2025: «Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость»
17 ноября, 06:46
Евгения Чикунова: «Боюсь открытой воды. В бассейне вижу дно, а в открытых водоемах просто жутко»
17 ноября, 06:38
Евгения Чикунова: «Болею за Арину Соболенко. Видно, что она всегда заряжена работать и стремится к победе»
15 ноября, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10