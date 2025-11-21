Чикунова о Гилязовой: «Очень рада, что появилась Ралина. Могу расслабиться на полтиннике – знаю, что есть человек, который будет бороться»

Евгения Чикунова: рада, что в команде появилась Ралина Гилязова.

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что ее радует прогресс 18-летней Ралины Гилязовой .

Гилязова стала первой на дистанции 50 м брассом на Кубке сильнейших спортсменов в Минске c результатом 29,85 секунды. Чикунова заняла третье место (30,39).

«Я уже в какой-то степени забила. Очень рада, что у нас появилась Ралина, которая недавно установила юношеский рекорд России. Я безумно рада, что могу немного расслабиться на полтиннике, потому что знаю, что у нас есть человек, который будет бороться и приплывет первым», – сказала призер чемпионата мира-2025 Чикунова.