World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA World Aquatics (FINA) сборная Китая жен CHINADA Водные виды

World Aquatics назначила комиссию для рассмотрения дела китайских пловцов.

Об этом сообщил журналист газеты The Times Мэтт Лоутон.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях в начале 2021 года, но не были наказаны.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. WADA приняло эту версию и не стало отстранять их.

В апреле 2024 года антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к WADA и призвало пересмотреть деятельность организации из-за дела китайских пловцов.

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