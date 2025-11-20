Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
20 ноября в Минске стартовал Кубок сильнейших по плаванию в коротком бассейне.
Плавание на короткой воде
Кубок сильнейших
Минск, Беларусь
Женщины
50 м, брасс
1. Ралина Гилязова (Россия) – 29,85
2. Хенриетта Фангли (Венгрия) – 30,18
3. Евгения Чикунова (Россия) – 30,39
200 м, комплекс
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,11
2. Яна Шакирова (Россия) – 2.09,22
3. Ирина Звягинцева (Россия) – 2.09,36
200 м, баттерфляй
1. Серафима Фокина (Россия) – 2.09,25
2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 2.10,00
3. Маргарита Полешук (Беларусь) – 2.17,85
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Владислав Гринев (Россия) – 21,57
2. Владислав Макаревич (Россия) – 22,00
3. Дмитрий Кухаренко (Беларусь) – 22,39
200 м, комплекс
1. Максим Ступин (Россия) – 1.56,17
2. Алексей Рылько (Беларусь) – 1.56,44
3. Данила Бохуров (Беларусь) – 1.58,46
200 м, спина
1. Дмитрий Савенко (Россия) – 1.50,25
2. Павел Самусенко (Россия) – 1.50,95
3. Владимир Мамекин (Беларусь) – 1.54,53
400м, вольный стиль
1. Савелий Лузин (Россия) – 3.39,59
2. Григорий Вековищев (Россия) – 3.44,59
3. Мэттью Колдвелл (ЮАР) – 3.46,32
Микст-эстафета 4×150 м, комплекс
1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Клепикова) – 1.36,80
2. Минск (Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) – 1.39,09
3. Гомельская область (Владимир Мамекин, Ангелина Малащенко, Дмитрий Кухаренко, Валерия Шилко) – 1.44,16