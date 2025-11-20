  • Спортс
Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

Российские пловцы выиграли микст-эстафету на Кубке сильнейших в Минске.

20 ноября в Минске стартовал Кубок сильнейших по плаванию в коротком бассейне. 

Плавание на короткой воде

Кубок сильнейших

Минск, Беларусь

Женщины

50 м, брасс

1. Ралина Гилязова (Россия) – 29,85

2. Хенриетта Фангли (Венгрия) – 30,18

3. Евгения Чикунова (Россия) – 30,39

200 м, комплекс

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.08,11

2. Яна Шакирова (Россия) – 2.09,22

3. Ирина Звягинцева (Россия) – 2.09,36

200 м, баттерфляй 

1. Серафима Фокина (Россия) – 2.09,25

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 2.10,00

3. Маргарита Полешук (Беларусь) – 2.17,85

Мужчины

50 м, вольный стиль 

1. Владислав Гринев (Россия) – 21,57

2. Владислав Макаревич (Россия) – 22,00

3. Дмитрий Кухаренко (Беларусь) – 22,39

200 м, комплекс

1. Максим Ступин (Россия) – 1.56,17

2. Алексей Рылько (Беларусь) – 1.56,44

3. Данила Бохуров (Беларусь) – 1.58,46

200 м, спина

1. Дмитрий Савенко (Россия) – 1.50,25

2. Павел Самусенко (Россия) – 1.50,95

3. Владимир Мамекин (Беларусь) – 1.54,53

400м, вольный стиль 

1. Савелий Лузин (Россия) – 3.39,59

2. Григорий Вековищев (Россия) – 3.44,59

3. Мэттью Колдвелл (ЮАР) – 3.46,32

Микст-эстафета 4×150 м, комплекс

1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Клепикова) – 1.36,80

2. Минск (Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) – 1.39,09

3. Гомельская область (Владимир Мамекин, Ангелина Малащенко, Дмитрий Кухаренко, Валерия Шилко) – 1.44,16

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
