Пригода, Петров, Тасоев, Бурлакова, Клепикова и Шамонова номинированы на премию спортсмену года от Минспорта

Пригода, Петров, Тасоев номинированы на премию спортсмену года от Минспорта.

Пловец Кирилл Пригода , гребец Захар Петров и дзюдоист Инал Тасоев номинированы на премию спортсмену года в номинации «Гордость России» от Минспорта РФ.

В этом году Пригода стал двукратным победителем и серебряным призером чемпионата мира, Петров – двукратным чемпионом мира в гребле на каноэ. Тасоев взял золото на чемпионатах мира и Европы, дважды выиграл турниры Большого шлема.

На звание «Спортсменка года» претендуют чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова, пловчиха Дарья Клепикова, которая стала победителем и серебряным призером ЧМ, а также велогонщица Яна Бурлакова – чемпионка Европы в спринте на треке и серебряный призер ЧМ в гите.

В число номинантов на звание «Тренер года» вошли Ольга Байдалова, которая является специалистом по адаптивным видам спорта и специализируется на плавании, главный тренер сборной России по велоспорту Владимир Хозов и возглавляющий команду России по дзюдо Виталий Макаров.

Лауреаты станут известны 27 ноября, церемония вручения премии пройдет в Москве.