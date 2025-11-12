Юлия Ефимова: «В тренерской работе я бы старалась. Но пока никак не могу открыть свою школу плавания – все очень медленно двигается»

Юлия Ефимова: хочу открыть свою школу плавания, но пока не получается.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что может представить себя в роли тренера.

– Как отреагировали на то, что Светлана Ромашина может стать главным тренером сборной России по синхронному плаванию?

– Ей будет очень сложно, но я желаю Свете только успехов. Потому что синхронное плавание в России находится на высочайшем уровне после работы такого тренера, как Татьяна Покровская . И любому было бы тяжело поддерживать это на таком же запредельном уровне.

Но я уверена, что у Светы все будет хорошо. Она и человек замечательный, и спортсменка великая. Ромашина много что знает. А молодая свежая кровь – это всегда хорошо.

– Вы сами можете себя однажды представить тренером?

– Я-то могу, да. Если бы стала тренером, то старалась бы в этой работе. Но мне кажется, это очень тяжелый и неблагодарный труд. Поживем – увидим, как будет. Я вот пока никак еще не могу открыть «школу Юлии Ефимовой». Все в планах, очень медленно двигается, и нужен рывок.

– Где может быть такая школа?

– Я хочу, чтобы на юге. Поэтому так усердно прошу, чтобы там построили хороший бассейн на 50 м. Один уже есть в Кабардинке. И вот хотелось бы вроде такого, – сказала Ефимова.