WADA о разнице в делах Валиевой и китайских пловцов: «CAS принял позицию о том, что в объяснениях спортсменки есть серьезные доказательственные изъяны»

Теги плавание сборная России допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен женское катание Камила Валиева Фигурное катание

WADA объяснило разницу между делом Камилы Валиевой и делом китайских пловцов.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«Каждый из случаев возможного [источника] загрязнения нужно оценивать и проверять на предмет правдоподобности – соответствует ли он неблагоприятному результату пробы и будет ли принят на базе баланса вероятностей.

В данном случае (с китайскими пловцами – Sports) это было тщательно рассмотрено, и не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом. Более того, все имеющиеся данные поддерживали версию о загрязнении.

Действительно, даже не учитывая тот факт, что китайская сторона обнаружила триметазидин на кухне отеля, то результаты анализов не соответствовали сценарию с намеренным употреблением триметазидина, а скорее с некоторой формой загрязнения. В частности, на это указывал тот факт, что все положительные результаты проб были в тесном диапазоне при низких или очень низких концентрациях, а также тот факт, что спортсмены тестировались больше одного раза, и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией.

Для примера: в случае с Камилой Валиевой, напротив, ее изначальное объяснение загрязнения из-за дедушки не соответствовало фармакокинетике триметазидина, поэтому WADA оспорила его в судебной инстанции CAS Ad Hoc на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

WADA в ходе апелляционного разбирательства в CAS также оспорило последующее объяснение спортсменки о косвенном загрязнении через клубничный десерт, который ей приготовил дедушка. В конечном итоге CAS принял позицию WADA о том, что в объяснениях спортсменки есть серьезные доказательственные изъяны», – говорится в заявлении WADA

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

22 комментария
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"Это другое" в официальной формулировке.
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Триметазидин на кухне отеля? В китайском отеле, кухонные работники сплошь сердечники? Жрут таблетки на рабочем месте,так получается. Таких отговорок ещё поискать.
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Что это за отель такой, на кухне которого ВСЕ в триметазидине?
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Ответ Вадим flanec
Триметазидин на кухне отеля? В китайском отеле, кухонные работники сплошь сердечники? Жрут таблетки на рабочем месте,так получается. Таких отговорок ещё поискать.
А главное, все ведь логично, без изъянов. Кухня - триметазин... Одно просто вытекает из другого.
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Самый главный вопрос: если шведская лаборатория целый месяц "колдовала" над пробой Валиевой и изобретала новый способ определения ТМЗ (так как результаты проверки были неудовлетворительными), то как тогда сразу смогли обычным способом обнаружить якобы гораздо меньшую дозировку у всех китайских пловцов?
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А как же презумпция виновности действующая в спорте? Куда она делась в случае с китайскими спортсменами? Почему китайских спортсменов даже минимально не наказали, и сохранили им все титулы? Почему 23 взрослых китайских спортсмена, вопреки здравому смыслу и всем правилам ВАДА оказались защищенными лицами, вместо действительно по закону защищенного лица, несовершеннолетней Камилы, которой не могли в принципе дать максимальную дисквалификацию, как защищенному лицу?
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Камила попала не в то время и, будучи россиянкой, приняла на себя показательную порку, которая была тщательно спланирована, готовилась и достигла кульминации именно в нужное время. Можно говорить что угодно, но по всем дальнейшим действиям обвиняющей стороны, вплоть до сегодняшнего дня, эта данность находит всё большие подтверждения. Наши пытались, наверное и какая-то тактика была, но всё разбилось о невозможность принятия, так как запланировано было совсем другое. Причина одна, её все понимают, и ничего назад не вернуть, даже если завтра еще всплывут 50 китайцев, канадцев и тд.
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Наглядное: "Quod licet Iovi, non licet bovi".
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А почему Дело 23-х китайских пловцов даже до КАС не дошло?! Вот суд бы и решал, правдивая ли "отмазка" у китайцев с якобы немытой несколько месяцев кухней со следами ТМЗ повсюду или нет!
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Баланс вероятностей, также известный как "фактор правильной страны"
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То есть, самое главное, правильную версию придумать, получается. Китайцам вообще на слово поверили, пандемия же была, не приедешь, не проверишь. А они честные ребята с честными глазами.
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Не, без Хоттабыча не обошлось...Там футболисты, одновременно заболевшие корью, тут пловцы, надышавшиеся ТМЗ на кухне отеля. Без деда и в китайском деле не обошлось...Горькая ирония, если что. А если серьёзно, ясновельможный пан Банька просто посвоевольничал не по чину-статусу, проявил волютнаризм?
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Ответ Ебздрогыч
По Валиевой вопросов нет, но вот то, что довольно редкий препарат, используемый в качества допинга и повышающий спортивные результаты или способствующий быстрому восстановлению, попал на кухню именно того отеля, где в это время останавливались лучшие китайские пловцы... Совпадение? Не думаю (с)
Всегда есть вариант с подставой .
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Так и запишем, кухня отеля вызывает больше доверия, чем кухня деда
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Ок, а куда тогда девать отстранение и огласку?
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вы не понимаете, это другое))))
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Ответ UnforgivenX2
Комментарий скрыт
Самокритично
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По Валиевой вопросов нет, но вот то, что довольно редкий препарат, используемый в качества допинга и повышающий спортивные результаты или способствующий быстрому восстановлению, попал на кухню именно того отеля, где в это время останавливались лучшие китайские пловцы...

Совпадение? Не думаю (с)
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