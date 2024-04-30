WADA о разнице в делах Валиевой и китайских пловцов: «CAS принял позицию о том, что в объяснениях спортсменки есть серьезные доказательственные изъяны»

WADA объяснило разницу между делом Камилы Валиевой и делом китайских пловцов.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«Каждый из случаев возможного [источника] загрязнения нужно оценивать и проверять на предмет правдоподобности – соответствует ли он неблагоприятному результату пробы и будет ли принят на базе баланса вероятностей.

В данном случае (с китайскими пловцами – Sports) это было тщательно рассмотрено, и не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом. Более того, все имеющиеся данные поддерживали версию о загрязнении.

Действительно, даже не учитывая тот факт, что китайская сторона обнаружила триметазидин на кухне отеля, то результаты анализов не соответствовали сценарию с намеренным употреблением триметазидина, а скорее с некоторой формой загрязнения. В частности, на это указывал тот факт, что все положительные результаты проб были в тесном диапазоне при низких или очень низких концентрациях, а также тот факт, что спортсмены тестировались больше одного раза, и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией.

Для примера: в случае с Камилой Валиевой, напротив, ее изначальное объяснение загрязнения из-за дедушки не соответствовало фармакокинетике триметазидина, поэтому WADA оспорила его в судебной инстанции CAS Ad Hoc на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

WADA в ходе апелляционного разбирательства в CAS также оспорило последующее объяснение спортсменки о косвенном загрязнении через клубничный десерт, который ей приготовил дедушка. В конечном итоге CAS принял позицию WADA о том, что в объяснениях спортсменки есть серьезные доказательственные изъяны», – говорится в заявлении WADA

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Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет