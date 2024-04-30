WADA о деле китайских пловцов: «Мы провели тщательное расследование и пришли к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA World Aquatics (FINA) сборная Китая жен CHINADA Водные виды

WADA опубликовало подробности дела китайских пловцов.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях в начале 2021 года, но не были наказаны и выступили на Олимпиаде в Токио. 

«В период с 1 по 3 января 2021 года Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) взяло пробы у 60 спортсменов на национальных соревнованиях по плаванию. Эти соревнования не были отборочными на Олимпийские игры.

Всего было выявлено 28 положительных проб у 23 пловцов. В этих пробах одновременно был обнаружен триметазидин на очень низком уровне. Пловцы были из разных регионов Китая, из разных плавательных клубов и готовились с разными тренерами.

Спортсмены находились в одно время и в одном и том же месте, когда были сданы положительные пробы. Некоторые из этих пловцов неоднократно проходили тестирование во время соревнований. Некоторые тестировались по два-три раза в течение нескольких дней подряд.

У нескольких пловцов результаты варьировались от отрицательных до положительных в течение нескольких часов, что несовместимо ни с допинговым сценарием преднамеренного приема, ни с микродозированием. 

Некоторые пловцы, участвовавшие в соревнованиях, жили в другом отеле. Трое из этих спортсменов были протестированы, и ни у одного из них не было положительной пробы на триметазидин.

С января по июнь 2021 года спортсмены не участвовали ни в каких соревнованиях.

15 июня 2021 года WADA было уведомлено о решении CHINADA признать, что 23 пловца в начале 2021 года сдали положительный допинг-тест на триметазидин после того, как случайно подверглись воздействию этого вещества через заражение пищи / окружающей среды.

Триметазидин был обнаружен на кухне [отеля], включая контейнеры для специй, вытяжной вентилятор над плитой и сливные отверстия. CHINADA уведомило, что не будет давать ход делу о нарушении антидопинговых правил. Это решение также было предоставлено World Aquatics. 

WADA тщательно изучила решение CHINADA и 21 июня запросила полный текст. World Aquatics поступила аналогично. 

В течение 21 дня, отведенного на подачу апелляции, WADA направило материалы дела адвокатам для рассмотрения и получения рекомендаций, а также в научный отдел WADA для оценки дела с научной точки зрения.

После тщательного расследования, в том числе с участием производителя триметазидина, научный отдел WADA пришел к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным и нет никаких конкретных научных элементов, которые позволяли бы его оспорить.

На основании всех имеющихся научных данных, которые были собраны, оценены и проверены экспертами в области фармакологии и антидопинговыми экспертами, WADA не имело оснований оспаривать выводы CHINADA. 

World Aquatics также решила не подавать апелляцию на решение CHINADA.

В апреле 2023 года отдел расследований Американского антидопингового агентства (USADA) связался с отделом разведки и расследований WADA на основании полученной наводки, в которой говорилось о сокрытии допинга. Информатор утверждал, что обладает доказательствами.

WADA уведомило USADA, что ситуация была рассмотрена как юридическим, так и научным отделами. Мы также дали понять, что если у USADA появятся новые доказательства, то мы будем готовы рассмотреть их. USADA не ответило, и никаких новых доказательств предоставлено не было.

WADA твердо придерживается результатов своего научного исследования и юридического решения по этому делу», – сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства. 

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мило) Вывод: если хотите дать кому-то запрещенку - давайте сразу толпе и селите их в один отель - и тогда все будут невиновными. Но у наших такое не прокатит, увы - тут бы нам сразу впаяли "масштабную допинговую программу".
+19
-3
+16
WADA можно было сказать проще
"Это другое, панимать надо"
и добавить, что спорт вне политики)))))
+16
-5
+11
В случае нарушения антидопинговых правил, а их было 23, должно быть применено временное отстранение, и это стало достоянием общественности. Если нарушение касается защищаемого лица, то дело остается в тайне, чего ВАДА не удалось сделать в случае с Валиевой.

Тот факт, что ВАДА приложило все усилия, чтобы нарушить свои собственные правила сохранения этой тайны, одновременно приложив все усилия, чтобы обнародовать информацию о Валиевой в течение двух лет, позволяет предположить, что ВАДА является глубоко коррумпированной организацией, используемой в качестве политического инструмента против стран.
+12
-3
+9
На фоне версии с заражением дед Валиевой - это вообще хитроумная многоходовка.
+7
-2
+5
прикольно то есть старый дед который вполне мог принимать лекарство для сердца и загрязнить кухню - это неправдоподобно. а полность покрытая лекарством кухня ресторана это норм
+7
-3
+4
Ответ Александр Иванов
Мило) Вывод: если хотите дать кому-то запрещенку - давайте сразу толпе и селите их в один отель - и тогда все будут невиновными. Но у наших такое не прокатит, увы - тут бы нам сразу впаяли "масштабную допинговую программу".
Шубенкову же поверили или это другое?
+6
-4
+2
Интересно, а если бы расследования не было, а просто написал донос некий товарищ Род Чен Ков - китайцев бы тоже лишили флага и гимна на долгие годы?
+1
0
+1
Ответ Vitto
Шубенкову же поверили или это другое?
Другое, он нашел источник запрещенки и назвал его. А тут кто источник? У кого был рецепт на тмз? Кто злодей, заразивший всю кухню? Кроме того, Шубенкову пришлось доказывать свою невиновность. А тут просто поверили на слово не спортсменам, а агентству. Да и дело Шубенкова было в 2021-ом году, до 24-го февраля 22-го - это очень важно.
+2
-1
+1
Другое это наши чиновники от спорта. Говорил и буду говорить что во времена СССР нас уважали и боялись. Мы были в руководстве многих федераций. А сейчас об нас ноги вытерают всякие швали а мы им это не хорошо не по правилам.
+1
0
+1
Проще убрать запрет на допинг
+1
0
+1
Тогда ладно, расходимся
+2
-1
+1
Так. В какую сторону нам теперь переобуваться?
+1
0
+1
Как много букофф обозначает простое "ЭТАДРУГОЕ". Как будто диплом писали - воды 99,999%, смысла - 0%
+3
-3
0
Да просто испугались Китая. Это же не российские беззащитные спортсмены и продажные чинуши от спорта, которых без страха можно щемить))
0
0
0
забвно не то, что китайцев оправдали,
забавно то, что о расследовании по делу валиевой,
у нас не обнародованно и десятой доли инфы, от китайской...
не дед же блокирует эту инфу...)
0
0
0
Ответ Александр Иванов
Мило) Вывод: если хотите дать кому-то запрещенку - давайте сразу толпе и селите их в один отель - и тогда все будут невиновными. Но у наших такое не прокатит, увы - тут бы нам сразу впаяли "масштабную допинговую программу".
Т. е. у Шубенкова, который получил от лекарства ребёнка микродозу запрещёнки и был оправдан, - это, например, тоже отмазка, так? Напомню Вам, что многих российских спорстменов не стали дисквалифицировать за обнаруженный мельдоний после того, как он попал в список запрещёнки, так как научные исследования показали, что он там может находится не менее 6 месяцев после длительного приёма. И там речь шла не о 23 спортсменах, а о намного большем количестве.
+7
-7
0
Ответ Real_v_dushe
Т. е. у Шубенкова, который получил от лекарства ребёнка микродозу запрещёнки и был оправдан, - это, например, тоже отмазка, так? Напомню Вам, что многих российских спорстменов не стали дисквалифицировать за обнаруженный мельдоний после того, как он попал в список запрещёнки, так как научные исследования показали, что он там может находится не менее 6 месяцев после длительного приёма. И там речь шла не о 23 спортсменах, а о намного большем количестве.
Только Шубенков не принимал допинг, а гуки его реально юзают и им ничего не будет как и американцам, потому что кто сильный тот и прав
0
0
0
Ответ Мишаня Кашников
Только Шубенков не принимал допинг, а гуки его реально юзают и им ничего не будет как и американцам, потому что кто сильный тот и прав
Неправда, это не так однозначно, как многие такие, как Вы, тут считают, потому что их спортсменов тестируют и активно тестирует: вот, например, есть история 25-летней давности, как сам Китай оттестировал перед Сиднеем своих спортсменов, всю олимпийскую сборную, и порядка 40 человек оттуда убрал, включая почти всю сборную плаванию, за допинг, сам. Ничего подобного в России, например, такое невозможно было никогда. А в США больше всех в мире дискалификаций за допинг из года в год через их USADA.
+1
-1
0
Ответ Real_v_dushe
Вообще-то это аккредитованное Агенство - часть ВАДА, как и РУСАДА. И поверили не ему, а их тщательному расследованию с научным анализом. В отличии от истории о массовом оправдании ВАДА России с мельдонием тут как раз вопросы минимальные.
Не поверили, а сделали вид, что поверили - отложили до лучших времен - сейчас пришло время для шумихи перед ОИ (специально дождались вердикта по делу Камилы Валиевой). Не уверен, что будут чисто юридические последствия этого дела, но шумиха будет знатная - версия с отравленной кухней просто "прекрасна" для раскачки СМИ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий