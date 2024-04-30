WADA о деле китайских пловцов: «Мы провели тщательное расследование и пришли к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным»

WADA опубликовало подробности дела китайских пловцов.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях в начале 2021 года, но не были наказаны и выступили на Олимпиаде в Токио.

«В период с 1 по 3 января 2021 года Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) взяло пробы у 60 спортсменов на национальных соревнованиях по плаванию. Эти соревнования не были отборочными на Олимпийские игры.

Всего было выявлено 28 положительных проб у 23 пловцов. В этих пробах одновременно был обнаружен триметазидин на очень низком уровне. Пловцы были из разных регионов Китая, из разных плавательных клубов и готовились с разными тренерами.

Спортсмены находились в одно время и в одном и том же месте, когда были сданы положительные пробы. Некоторые из этих пловцов неоднократно проходили тестирование во время соревнований. Некоторые тестировались по два-три раза в течение нескольких дней подряд.

У нескольких пловцов результаты варьировались от отрицательных до положительных в течение нескольких часов, что несовместимо ни с допинговым сценарием преднамеренного приема, ни с микродозированием.

Некоторые пловцы, участвовавшие в соревнованиях, жили в другом отеле. Трое из этих спортсменов были протестированы, и ни у одного из них не было положительной пробы на триметазидин.

С января по июнь 2021 года спортсмены не участвовали ни в каких соревнованиях.

15 июня 2021 года WADA было уведомлено о решении CHINADA признать, что 23 пловца в начале 2021 года сдали положительный допинг-тест на триметазидин после того, как случайно подверглись воздействию этого вещества через заражение пищи / окружающей среды.

Триметазидин был обнаружен на кухне [отеля], включая контейнеры для специй, вытяжной вентилятор над плитой и сливные отверстия. CHINADA уведомило, что не будет давать ход делу о нарушении антидопинговых правил. Это решение также было предоставлено World Aquatics.

WADA тщательно изучила решение CHINADA и 21 июня запросила полный текст. World Aquatics поступила аналогично.

В течение 21 дня, отведенного на подачу апелляции, WADA направило материалы дела адвокатам для рассмотрения и получения рекомендаций, а также в научный отдел WADA для оценки дела с научной точки зрения.

После тщательного расследования, в том числе с участием производителя триметазидина, научный отдел WADA пришел к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным и нет никаких конкретных научных элементов, которые позволяли бы его оспорить.

На основании всех имеющихся научных данных, которые были собраны, оценены и проверены экспертами в области фармакологии и антидопинговыми экспертами, WADA не имело оснований оспаривать выводы CHINADA.

также решила не подавать апелляцию на решение CHINADA.

В апреле 2023 года отдел расследований Американского антидопингового агентства (USADA) связался с отделом разведки и расследований WADA на основании полученной наводки, в которой говорилось о сокрытии допинга. Информатор утверждал, что обладает доказательствами.

WADA уведомило USADA, что ситуация была рассмотрена как юридическим, так и научным отделами. Мы также дали понять, что если у USADA появятся новые доказательства, то мы будем готовы рассмотреть их. не ответило, и никаких новых доказательств предоставлено не было.

твердо придерживается результатов своего научного исследования и юридического решения по этому делу», – сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства.

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