WADA о деле китайских пловцов: «Мы провели тщательное расследование и пришли к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным»
WADA опубликовало подробности дела китайских пловцов.
23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях в начале 2021 года, но не были наказаны и выступили на Олимпиаде в Токио.
«В период с 1 по 3 января 2021 года Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) взяло пробы у 60 спортсменов на национальных соревнованиях по плаванию. Эти соревнования не были отборочными на Олимпийские игры.
Всего было выявлено 28 положительных проб у 23 пловцов. В этих пробах одновременно был обнаружен триметазидин на очень низком уровне. Пловцы были из разных регионов Китая, из разных плавательных клубов и готовились с разными тренерами.
Спортсмены находились в одно время и в одном и том же месте, когда были сданы положительные пробы. Некоторые из этих пловцов неоднократно проходили тестирование во время соревнований. Некоторые тестировались по два-три раза в течение нескольких дней подряд.
У нескольких пловцов результаты варьировались от отрицательных до положительных в течение нескольких часов, что несовместимо ни с допинговым сценарием преднамеренного приема, ни с микродозированием.
Некоторые пловцы, участвовавшие в соревнованиях, жили в другом отеле. Трое из этих спортсменов были протестированы, и ни у одного из них не было положительной пробы на триметазидин.
С января по июнь 2021 года спортсмены не участвовали ни в каких соревнованиях.
15 июня 2021 года WADA было уведомлено о решении CHINADA признать, что 23 пловца в начале 2021 года сдали положительный допинг-тест на триметазидин после того, как случайно подверглись воздействию этого вещества через заражение пищи / окружающей среды.
Триметазидин был обнаружен на кухне [отеля], включая контейнеры для специй, вытяжной вентилятор над плитой и сливные отверстия. CHINADA уведомило, что не будет давать ход делу о нарушении антидопинговых правил. Это решение также было предоставлено World Aquatics.
WADA тщательно изучила решение CHINADA и 21 июня запросила полный текст. World Aquatics поступила аналогично.
В течение 21 дня, отведенного на подачу апелляции, WADA направило материалы дела адвокатам для рассмотрения и получения рекомендаций, а также в научный отдел WADA для оценки дела с научной точки зрения.
После тщательного расследования, в том числе с участием производителя триметазидина, научный отдел WADA пришел к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным и нет никаких конкретных научных элементов, которые позволяли бы его оспорить.
На основании всех имеющихся научных данных, которые были собраны, оценены и проверены экспертами в области фармакологии и антидопинговыми экспертами, WADA не имело оснований оспаривать выводы CHINADA.
World Aquatics также решила не подавать апелляцию на решение CHINADA.
В апреле 2023 года отдел расследований Американского антидопингового агентства (USADA) связался с отделом разведки и расследований WADA на основании полученной наводки, в которой говорилось о сокрытии допинга. Информатор утверждал, что обладает доказательствами.
WADA уведомило USADA, что ситуация была рассмотрена как юридическим, так и научным отделами. Мы также дали понять, что если у USADA появятся новые доказательства, то мы будем готовы рассмотреть их. USADA не ответило, и никаких новых доказательств предоставлено не было.
WADA твердо придерживается результатов своего научного исследования и юридического решения по этому делу», – сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства.
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет
Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!
"Это другое, панимать надо"
и добавить, что спорт вне политики)))))
Тот факт, что ВАДА приложило все усилия, чтобы нарушить свои собственные правила сохранения этой тайны, одновременно приложив все усилия, чтобы обнародовать информацию о Валиевой в течение двух лет, позволяет предположить, что ВАДА является глубоко коррумпированной организацией, используемой в качестве политического инструмента против стран.
забавно то, что о расследовании по делу валиевой,
у нас не обнародованно и десятой доли инфы, от китайской...
не дед же блокирует эту инфу...)