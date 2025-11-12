  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Михаил Вековищев: «Надеюсь, что смогу выступить вместе с братом на крупных соревнованиях. Олимпиада – это верх мечтаний»
0

Михаил Вековищев: «Надеюсь, что смогу выступить вместе с братом на крупных соревнованиях. Олимпиада – это верх мечтаний»

Михаил Вековищев мечтает выступить на Олимпиаде вместе с братом Григорием.

Российский пловец Михаил Вековищев хотел бы выступить вместе с братом Григорием Вековищевым на крупных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. 

Призеру Олимпиады-2020 и трехкратному чемпиону мира на короткой воде Михаилу 27 лет. Его брату Григорию, который 9 ноября установил юношеский рекорд мира на 400 м вольным стилем – 17. 

– Когда вы последний раз побеждали на чемпионате России?

– Шесть лет назад, в 2019 году. Я тогда выиграл 200 м кролем и был в призах на 100 м баттерфляем. Мы отобрались на чемпионат Европы. И теперь я проплыл по лучшему результату на этой дистанции.

– Ваш младший брат Григорий сказал, что хотел бы проплыть с вами в эстафете 4×200 м вольным стилем, но добавил: «Хотя брат уже возрастной...»

– Понятное дело, что возрастной. И больше сейчас концентрируюсь на спринтерских дистанциях – 50 и 100 м. Думаю о 200 м, но в силу сложившихся обстоятельств за последние годы после Олимпиады-2020 в Токио был вынужден перейти на более короткие старты. Но в планах у меня есть подготовка 200 м вольным стилем через три года.

– 17‑летний Григорий Вековищев с вами когда выступал в одном финале на турнире?

– Такого пока не было. Он больше специализируется на длинных дистанциях. Он в силу возраста еще не сформировался, не окреп, не нарастил мышечную массу, чтобы выступать на коротких дистанциях. Но буду готовить 200 м и надеюсь, что в каких‑нибудь финалах на крупных соревнования мы пересечемся.

– Когда вы тренируетесь вместе, то гоняете брата на правах старшего?

– Он такой спортсмен, которого не нужно гонять. Максимально ответственно подходит к тренировочному процессу, отдается на всех тренировках. И не нуждается в том, чтобы его подгонять. Он сам понимает, и перед ним есть пример в лице меня — что результаты достигаются только трудом.

– Хотели бы вместе с братом отобраться на Олимпиаду‑2028 в Лос‑Анджелес?

– Я всегда об этом говорил на каждом углу. А вот Гриша – нет, забывает обо мне. Олимпийские игры — это верх мечтаний. Но надеюсь, что на крупных соревнованиях в ближайшие годы мы сможем выступить, – сказал Вековищев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
плавание
чемпионат России
logoсборная России
Михаил Вековищев
logoМатч ТВ
Григорий Вековищев
logoЛос-Анджелес-2028
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди установила новый рекорд Азии на дистанции 200 м комплексом
вчера, 19:31
Шишин о чемпионате России на короткой воде: «Было много рекордов страны. В отдельных видах пловцы показали гроссмейстерские секунды»
вчера, 19:11
Егор Корнев: «Показал крутые секунды. Когда сумею подвестись идеально, еще добавлю и смогу удивить зрителей не только в России, но и в мире»
вчера, 17:42
Юлия Ефимова: «В тренерской работе я бы старалась. Но пока никак не могу открыть свою школу плавания – все очень медленно двигается»
вчера, 17:23
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Корнев, Суркова, Гилязова победили, Чикунова – 3-я, другие результаты
вчера, 16:35
Фесиков о допуске пловцов: «Чувство гордости определенно есть. Мы делаем большой шаг для всего спорта, открывая границы»
вчера, 10:59
Михаил Щербаков: «Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день»
вчера, 06:29
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Клепикова, Михаил Вековищев, Звягинцева, Ступин одержали победы, другие результаты
11 ноября, 17:35
«Тренер выпустила поприкалываться, а получилось вот так». Корнев о двух рекордах России за день
11 ноября, 13:29
Чемпион мира Корнев: «Я осознал, что лишние мысли, думки для спортсмена — все это лучше исключить. Сейчас я нахожусь в режиме «Беги, Форрест, беги»
11 ноября, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10