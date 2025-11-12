Михаил Вековищев: «Надеюсь, что смогу выступить вместе с братом на крупных соревнованиях. Олимпиада – это верх мечтаний»

Михаил Вековищев мечтает выступить на Олимпиаде вместе с братом Григорием.

Российский пловец Михаил Вековищев хотел бы выступить вместе с братом Григорием Вековищевым на крупных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде.

Призеру Олимпиады-2020 и трехкратному чемпиону мира на короткой воде Михаилу 27 лет. Его брату Григорию, который 9 ноября установил юношеский рекорд мира на 400 м вольным стилем – 17.

– Когда вы последний раз побеждали на чемпионате России?

– Шесть лет назад, в 2019 году. Я тогда выиграл 200 м кролем и был в призах на 100 м баттерфляем. Мы отобрались на чемпионат Европы. И теперь я проплыл по лучшему результату на этой дистанции.

– Ваш младший брат Григорий сказал, что хотел бы проплыть с вами в эстафете 4×200 м вольным стилем, но добавил: «Хотя брат уже возрастной...»

– Понятное дело, что возрастной. И больше сейчас концентрируюсь на спринтерских дистанциях – 50 и 100 м. Думаю о 200 м, но в силу сложившихся обстоятельств за последние годы после Олимпиады-2020 в Токио был вынужден перейти на более короткие старты. Но в планах у меня есть подготовка 200 м вольным стилем через три года.

– 17‑летний Григорий Вековищев с вами когда выступал в одном финале на турнире?

– Такого пока не было. Он больше специализируется на длинных дистанциях. Он в силу возраста еще не сформировался, не окреп, не нарастил мышечную массу, чтобы выступать на коротких дистанциях. Но буду готовить 200 м и надеюсь, что в каких‑нибудь финалах на крупных соревнования мы пересечемся.

– Когда вы тренируетесь вместе, то гоняете брата на правах старшего?

– Он такой спортсмен, которого не нужно гонять. Максимально ответственно подходит к тренировочному процессу, отдается на всех тренировках. И не нуждается в том, чтобы его подгонять. Он сам понимает, и перед ним есть пример в лице меня — что результаты достигаются только трудом.

– Хотели бы вместе с братом отобраться на Олимпиаду‑2028 в Лос‑Анджелес?

– Я всегда об этом говорил на каждом углу. А вот Гриша – нет, забывает обо мне. Олимпийские игры — это верх мечтаний. Но надеюсь, что на крупных соревнованиях в ближайшие годы мы сможем выступить, – сказал Вековищев.