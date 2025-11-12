  • Спортс
Егор Корнев: «Показал крутые секунды. Когда сумею подвестись идеально, еще добавлю и смогу удивить зрителей не только в России, но и в мире»

Пловец Егор Корнев: если все сложится, в декабре покажу колоссальные секунды.

Чемпион мира по плаванию Егор Корнев заявил, что может еще улучшить результаты и удивить зрителей во всем мире.

На чемпионате России по плаванию на короткой воде Корнев победил на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 20,51 секунды. Ранее он дважды за один день побил рекорд страны на 50 м баттерфляем.

– Вы вышли на интервью в микст, хотя вам еще эстафету скоро плыть.

– Да нормально. У меня большой запас сил.

– Насколько вы довольны временем?

– Колоссально доволен. Все-таки полтинник – такая дистанция, что нужно быть свежим, хорошо чувствовать воду, касание. Меня все устраивает, я этот старт прошел небритым. И показал очень крутые секунды. Когда я сумею подвестись идеально, то еще добавлю и смогу удивить зрителей не только в России, но и в мире.

– Есть ли усталость по итогам удачного чемпионата?

– Тяжело было только утром вставать. А других трудностей не видел. Я доволен на 10 из 10 и по результатам, и по всему. Это очень круто было.

– То есть вы – сова?

– Как раз жаворонок. Но вставать рано всегда тяжело.

– Какие дальнейшие планы?

– Съезжу на турнир в Минск для объема нагрузок. А в декабре к Кубку Сальникова сужусь, и если все звезды сложатся, то покажу колоссальные секунды. Я тут радуюсь, смеюсь, балуюсь. Вы можете слышать, как я кричу от счастья.

– Есть ли у вас зарубы в эстафетах между Москвой и Петербургом?

– Знаете, у Санкт‑Петербурга нет конкурентов. У нас Dream Team. Это факт, который надо признать, – сказал Корнев.

