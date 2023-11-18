Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России World Aquatics (FINA) Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников объяснил, почему не подал заявку на нейтральный статус.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, включая допуск только к личным стартам и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

– Мы уже разговаривали после того, как World Aquatics опубликовала критерии допуска на международные соревнования. Прошло пару месяцев, уже уложилась в голове вся эта история?

– Мое отношение к этому не изменилось. Это все ненормально.

– Не было желания отправить заявку и посмотреть, что придет в ответ?

– Нет. Даже если все это получить, что это даст? Утешить самого себя? И что дальше?

– Выступить на чемпионате мира в Дохе.

– Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, готов к тому, чтобы все от тебя отвернулись, тогда да. Но это не моя история.

– В других видах спорта ездят на старты в нейтральном статусе и возвращаются нормально. Или у вас есть какое-то общекомандное решение – в нейтральном статусе не еду?

– Мы не собирались с ребятами, чтобы обсуждать это. Но в команде, думаю, все одного мнения, – двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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18 комментариев

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Олег Кузнецов
Не очень правдивая история. Даня Медведев, например, собирается на Олимпиаду и при этом он не считает себя никем. Если бонзы из федераций дают такую установку, чтобы в свою очередь понравиться своему начальству, то личный выбор спортсменов вестись на эти приблуды или нет.
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Вечно в бане
Ответ Time_out
Молодец! Правильные слова) но местная либерота будет очень недовольна))) Нейтральный статус это ты никто из ниоткуда ... И кто-то стремится, чтобы мы к этому привыкли
Никто из ниоткуда - это когда тебя вообще нет на олимпиаде, и у тебя свои игры с блэкджеком и эфиопами.
И да, кто-то стремится, чтобы мы к этому привыкли.
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Vadim Medvedev
не готов отвернуться от бюджетного финансирования
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Vadim Medvedev
Ответ Олег Кузнецов
Не очень правдивая история. Даня Медведев, например, собирается на Олимпиаду и при этом он не считает себя никем. Если бонзы из федераций дают такую установку, чтобы в свою очередь понравиться своему начальству, то личный выбор спортсменов вестись на эти приблуды или нет.
Медведев зарабатывает сам, а Колесников сидит на бюджете
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Сергей
Перевожу на общепонятый, я хочу есть вкусно и долго, а после того как закончу плавать, пойду кушать в думу.
+9
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Бросок Фли
А теперь сравним с комментариями белорусских пловцов, поехавших на КМ:
Шкурдай: "Для нас это огромный опыт выступать с лучшими атлетами мира. Ничто не сможет заменить те ощущения. Очень рады и довольны" .
Шиманович - "Я вообще в восторге. Приехал на соревнования, как будто я в принципе первый раз нахожусь на международном старте. Ощущение, как будто я этих людей видел только по телевизору. Очень сильно переполняют эмоции, остаешься рад вообще всему. Очень тепло встречают ребята, которых давно не видел. Очень не хватало этих эмоций. Где-то привык в одной обстановке плавать, но не хватало такой конкуренции и борьбы."
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Vadim Medvedev
Ответ Георгий Большаков
Ты был бы готов?
нет, но вот такой бред нести тоже не надо
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Олег Растегаев
... Ну хоть плавать умеет хорошо.
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Сэйлор Мун
имеет право, его жизнь, его понятия о ценностях. на Олимпиаде всем и всё уже доказал.
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Вечно в бане
Ответ Time_out
И что же дали предыдущие нейтральные статусы? Говорили, съездим, а потом нас восстановят... но оказывается продолжают глубже закапывать.. такой прогресс наоборот) Но вы рады, понимаю
> Но вы рады, понимаю

Ты еще забыл меня украинцем назвать. Чел, зачем делать вид, что способен а адекватную дискуссию? Если потом сам за меня что-то говоришь.
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Бросок Фли
Ответ Vadim Medvedev
Медведев зарабатывает сам, а Колесников сидит на бюджете
Пловцы уровня Колесникова могут очень неплохо зарабатывать сами.
Но может у него другие планы.

При этом под "белым" флагом он уже выступал, кстати.
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