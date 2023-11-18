Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»
Пловец Климент Колесников объяснил, почему не подал заявку на нейтральный статус.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, включая допуск только к личным стартам и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.
– Мы уже разговаривали после того, как World Aquatics опубликовала критерии допуска на международные соревнования. Прошло пару месяцев, уже уложилась в голове вся эта история?
– Мое отношение к этому не изменилось. Это все ненормально.
– Не было желания отправить заявку и посмотреть, что придет в ответ?
– Нет. Даже если все это получить, что это даст? Утешить самого себя? И что дальше?
– Выступить на чемпионате мира в Дохе.
– Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, готов к тому, чтобы все от тебя отвернулись, тогда да. Но это не моя история.
– В других видах спорта ездят на старты в нейтральном статусе и возвращаются нормально. Или у вас есть какое-то общекомандное решение – в нейтральном статусе не еду?
– Мы не собирались с ребятами, чтобы обсуждать это. Но в команде, думаю, все одного мнения, – двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников.
Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
И да, кто-то стремится, чтобы мы к этому привыкли.
Шкурдай: "Для нас это огромный опыт выступать с лучшими атлетами мира. Ничто не сможет заменить те ощущения. Очень рады и довольны" .
Шиманович - "Я вообще в восторге. Приехал на соревнования, как будто я в принципе первый раз нахожусь на международном старте. Ощущение, как будто я этих людей видел только по телевизору. Очень сильно переполняют эмоции, остаешься рад вообще всему. Очень тепло встречают ребята, которых давно не видел. Очень не хватало этих эмоций. Где-то привык в одной обстановке плавать, но не хватало такой конкуренции и борьбы."
Ты еще забыл меня украинцем назвать. Чел, зачем делать вид, что способен а адекватную дискуссию? Если потом сам за меня что-то говоришь.
Но может у него другие планы.
При этом под "белым" флагом он уже выступал, кстати.