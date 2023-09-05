Российские пловцы вернутся на международные соревнования не раньше февраля

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Водные виды

Международная федерация плавания  (World Aquatics) назвала сроки возможного возвращения россиян к международным стартам.

Ранее World Aquatics утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию.

«Если реалистично оценивать ситуацию, то к тому времени, когда все необходимые проверки будут завершены, мы, вероятно, будем рассматривать чемпионат мира в Дохе в феврале в качестве первого соревнования для индивидуальных нейтральных спортсменов», – сообщили в World Aquatics.

На ЧМ, который пройдет 2-18 февраля, россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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