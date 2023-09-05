Российские пловцы вернутся на международные соревнования не раньше февраля

Международная федерация плавания (World Aquatics) назвала сроки возможного возвращения россиян к международным стартам.

Ранее World Aquatics утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию.

«Если реалистично оценивать ситуацию, то к тому времени, когда все необходимые проверки будут завершены, мы, вероятно, будем рассматривать чемпионат мира в Дохе в феврале в качестве первого соревнования для индивидуальных нейтральных спортсменов», – сообщили в World Aquatics.

На ЧМ, который пройдет 2-18 февраля, россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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