Колесников, Гаджимагомедов, Буров, Крамаренко, Листунова и Чикунова номинированы на Национальную спортивную премию в категории «Спортсмен года»

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Объявлены номинанты Национальной спортивной премии 2023 года.

На приз «Спортсмен года» в номинации «Гордость России» претендуют двукратный олимпийский призер по плаванию и действующий рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине Климент Колесников, победитель ЧМ-2023 по боксу Муслим Гаджимагомедов и трехкратный чемпион мира по лыжной акробатике Максим Буров.

В женской номинации представлены чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова и действующий рекордсмен мира в плавании на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова.

В шорт-лист на приз «Тренер года» вошли заслуженный тренер по художественной гимнастике Вера Штельбаумс, тренер по плаванию Витта Новожилова и тренер сборной России по фехтованию Юлия Гараева.

Всего будет представлено 18 номинаций. Лауреатов объявят 30 ноября.

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