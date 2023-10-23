Владимир Сальников: «Сейчас идет соревнование в театре абсурда на тему «кто придумает дополнительные препятствия, чтобы не допустить Россию»

Владимир Сальников сравнил санкции к российским спортсменам с театром абсурда.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом рекомендации не касались командных дисциплин и спортсменов, имеющих отношение к силовым структурам.

«МОК предлагает условия, в которых выступать нереально. Это настоящее унижение! Если они не будут изменены, шансы выступить нашим спортсменам в Париже практически нулевые. Я не представляю Олимпиаду без России, но делается все, чтобы нас там не было.

Сейчас идет соревнование в театре абсурда на тему «кто придумает дополнительные препятствия, чтобы не допустить Россию».

Идеалы олимпизма никуда не ушли. Из-за ограничений появляются двойные стандарты. При этом люди сохраняют невозмутимое лицо и считают, что сделали великое достижение», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, чьи слова приводит Sport24.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) также утвердила критерии нейтрального статуса – россиянам позволили выступать только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждой дистанции.

«Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми. Возможно, завтра что-то изменится. Тогда мы соберемся с вами и спортсменами и обсудим, где мы оказались.

Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже – шучу, – шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск», – цитирует Сальникова «СЭ».

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать