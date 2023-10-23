Сальников о заплывах с гандикапом: «Можно применить на Играх БРИКС. Это позволит соревноваться любому неподготовленному спортсмену»

Владимир Сальников рассказал о возможных заплывах с гандикапом на Играх БРИКС.

«Очень рад, что в нашей стране в 2024 году состоятся и Игры дружбы, и Игры БРИКС следующим летом в Казани. Здесь есть интересные новые форматы, которые могут быть отработаны на соревнованиях.

Отдельно о них говорить раньше времени не хочется, но есть идеи, которые позволят соревноваться вообще любому подготовленному или неподготовленному спортсмену. Это принцип гандикапа. Сейчас я разрабатываю положение, которое будет представлено в скором времени. Вопрос там только по технической части.

Хотите секрет? Допустим, вы проплываете 50 метров за 50 секунд. Рылов проплывет 50 метров за 21,3 секунды. Ну понятно, что у вас нет шансов против него... Но, если мы вычтем из вашего результата его результат и вы стартуете раньше с учетом этой разницы, то победит тот, кто покажет свой лучший результат по отношению к заявочному.

То есть борьба получится на последних пяти метрах дистанции. И это даст вам шанс победить. Подобные соревнования я проводил на Кубке Сальникова. Иногда у нас молодые спортсмены обыгрывали звезд национальной сборной. Может, в этом году мы тоже проведем нечто подобное.

Хоть это неофициальный старт, сам по себе формат интересный, его вполне можно применить и на соревнованиях в рамках БРИКС. Также это может использоваться в эстафетах. Но технический вопрос еще не решен. К примеру, вам с Рыловым соревноваться проще, чем Колесникову с Рыловым, потому что их разница прохождения 50 метров будет в десятые или даже сотые доли секунды.

При этом каждый участник должен реагировать только на свой стартовый сигнал, а это не просто при таком малом промежутке времени», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.