Сальников о заплывах с гандикапом: «Можно применить на Играх БРИКС. Это позволит соревноваться любому неподготовленному спортсмену»

Теги плавание сборная России Владимир Сальников Евгений Рылов Климент Колесников Кубок Сальникова Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Владимир Сальников рассказал о возможных заплывах с гандикапом на Играх БРИКС.

«Очень рад, что в нашей стране в 2024 году состоятся и Игры дружбы, и Игры БРИКС следующим летом в Казани. Здесь есть интересные новые форматы, которые могут быть отработаны на соревнованиях.

Отдельно о них говорить раньше времени не хочется, но есть идеи, которые позволят соревноваться вообще любому подготовленному или неподготовленному спортсмену. Это принцип гандикапа. Сейчас я разрабатываю положение, которое будет представлено в скором времени. Вопрос там только по технической части.

Хотите секрет? Допустим, вы проплываете 50 метров за 50 секунд. Рылов проплывет 50 метров за 21,3 секунды. Ну понятно, что у вас нет шансов против него... Но, если мы вычтем из вашего результата его результат и вы стартуете раньше с учетом этой разницы, то победит тот, кто покажет свой лучший результат по отношению к заявочному.

То есть борьба получится на последних пяти метрах дистанции. И это даст вам шанс победить. Подобные соревнования я проводил на Кубке Сальникова. Иногда у нас молодые спортсмены обыгрывали звезд национальной сборной. Может, в этом году мы тоже проведем нечто подобное.

Хоть это неофициальный старт, сам по себе формат интересный, его вполне можно применить и на соревнованиях в рамках БРИКС. Также это может использоваться в эстафетах. Но технический вопрос еще не решен. К примеру, вам с Рыловым соревноваться проще, чем Колесникову с Рыловым, потому что их разница прохождения 50 метров будет в десятые или даже сотые доли секунды.

При этом каждый участник должен реагировать только на свой стартовый сигнал, а это не просто при таком малом промежутке времени», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Черный Дворник
За ногу еще можно привязывать пловца.....
Или на худой конец за худой конец...
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A K
Крутой был пловец. Но тоже приплыл 🤷🏻‍♂️
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Varvar27
Дайте мне гандикап на полтиннике метров 45,и я на корпус ,Рылова за спиной оставлю)
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur Gabdullin
Зачем? Чтобы скрыть факт того что приехали спортсмены 4 эшелона? Ну да наверное для тех кто смотрит спорт раз в 4 года разницы и не будет.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dafaka13
Можно ещё чтобы один в костюме пингвина бултыхался, а второй в костюме касатки его гонял по всему бассейну
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
Понеслась клиника!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GLW
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stot
Фаворитам грузила разные будут вешать
:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Можно ещё эстафету- у одной команды три участника, а у другой четыре, но один из них жирный, например.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FCKUZBASS
ой, это всё... что я только-что прочитал(((
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carlton Palmer
А можно еще форму убрать, особенно популярны среди зрительской гопоты будут заплывы на спине..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Перед этим было вью Сальникова насчёт соревнования в театре абсурда: "Кто придумает дополнительные препятствия, чтобы не допускать Россию". Но то что сейчас предлагает сам Сальников, это даже не театр абсурда, а полный капец. Ну ладно, пловцу-любителю это ещё может быть как то интересно, но на хрена это условному Рылову? Профессионал для этого тренировался, чтобы плавать с гандикапом, а не с лучшими спортсменами?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
temys
А если допустить игроков по водному поло, то сюжет может
стать совсем интригующим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old folk
Судя по почерку, это нововведения для звезды хоккейной ночной лиги.
Он любит честные соревнования
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
https://m.youtube.com/watch?v=8rqI8xwXVac&pp=ygUeb2x5bXBpY3Mgc3dpbW1lciBhbG1vc3QgZHJvd25z
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergen
А можно Рылова привязать к якорю!
И еще много замечательных идей..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Сальников - многократный чемпион ОИ, ЧМ и ЧЕ. Найдите сначала пловцов, которым Сальников обещает игры БРИКС вместо его титулов, и которые покорно покивают. Только не Рылова с золотой олимпийской медалью, а помладше. Наше будущее, так сказать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Безуглый
Чтобы что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий