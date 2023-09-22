Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics

Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии World Aquatics.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах – и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.

World Aquatics также утвердила декларацию, в которой предлагает спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях.

«Президиум ВФП (Всероссийской федерации плавания) считает неприемлемыми «критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics».

Члены Президиума выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), которая была сделана на расширенном заседании 14 сентября 2023 года, «о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций».

ВФП будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п.3 Конституции World Aquatics», – заявили в ВФП.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать