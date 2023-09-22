Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics

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Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии World Aquatics.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах  – и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. 

World Aquatics также утвердила декларацию, в которой предлагает спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях.

«Президиум ВФП (Всероссийской федерации плавания) считает неприемлемыми «критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics».

Члены Президиума выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), которая была сделана на расширенном заседании 14 сентября 2023 года, «о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций».

ВФП будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п.3 Конституции World Aquatics», – заявили в ВФП.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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10 комментариев

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elan_
«Президиум ВФП (Всероссийской федерации плавания) считает неприемлемыми «критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics».
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Чего-то не совсем понял, каким боком Всероссийская федерация плавания к белорусским спортсменам. Или Беларусь уже не независимая страна и там своей федерации нет?
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Макар Телятгонялов
никакой "синхронки", эстафет, водного поло, синхронных прыжков, и накой нам такие условия допуска?
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Респект федерации! Если позволять вытирать о себя ноги такими условиями, то в дальнейшем и жёлтые звёзды придется носить.
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Ярик01
Неприемлемые это те, что не принимают. То есть не отпустят спортсменов? Или это как выражение озабоченности
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Анатолий Magicbrain
Надо направить ноту протеста или выразить резкую озабоченность! Время решительных мер, хватит жалеть этих западных политиканов от спорта!))
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Darshan
Проплавали Олимпиаду и чемпионаты, или приплыли.
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Александр Крольков
Коротко и твердо сказано.
Посмотрим на дела.
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Beriya
Сколько лет то будут добиваться вот в чем вопрос, к тому времени спортсмены будут уже жить на нищенскую пенсию
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Денис Погодин
Всё правильно. Хватит унижаться
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ elan_
«Президиум ВФП (Всероссийской федерации плавания) считает неприемлемыми «критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics». === Чего-то не совсем понял, каким боком Всероссийская федерация плавания к белорусским спортсменам. Или Беларусь уже не независимая страна и там своей федерации нет?
Какая ещё белорусь? Минская губерния
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