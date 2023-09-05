Депутат Свищев о критериях World Aquatics: «Это маразм какой-то. Не приглашение, а тиски, куда пытаются загнать российских спортсменов»

Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал критерии World Aquatics в отношении россиян.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом российским и белорусским спортсменам запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Это маразм какой-то. А если спортсмен выиграет, как они будут журналистам объяснять, что победитель не вышел? Устраивают цирк. Это не приглашение, а какие-то тиски, куда пытаются загнать российских спортсменов.

На данный момент похоже на типичную дискриминацию, а не на вариант возвращения россиян на международные соревнования», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать