Депутат Свищев о критериях World Aquatics: «Это маразм какой-то. Не приглашение, а тиски, куда пытаются загнать российских спортсменов»

Теги плавание сборная России сборная России жен Государственная дума World Aquatics (FINA) Дмитрий Свищев дискриминация Водные виды

Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал критерии World Aquatics в отношении россиян.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом российским и белорусским спортсменам запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Это маразм какой-то. А если спортсмен выиграет, как они будут журналистам объяснять, что победитель не вышел? Устраивают цирк. Это не приглашение, а какие-то тиски, куда пытаются загнать российских спортсменов.

На данный момент похоже на типичную дискриминацию, а не на вариант возвращения россиян на международные соревнования», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

5 комментариев

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арап Петра Великого
Свищев! Кто убил российский экипаж гражданского, пассажирского самолета над Тверью? Уголовное дело заведено?
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арап Петра Великого
Свищев! А мы и надежду уже потеряли на комментарии этого спортивного аналитика...
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maripous
Согласные унижаться и отрекаться от своей страны и армии всегда получают еще большие унижения. И это правильно.
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Геннадий Тимченко
Елена Исинбаева, как представитель МОК, будет выдавать желающим справки, что их звание в Вооруженных силах Российской Федерации являлось номинальным, то есть не выполняющим своего назначения или обязанностей, фиктивным.
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Viks
"похоже на типичную дискриминацию" --- НЕ похоже. Ликбез для Свищева: Дискриминация - это ущемление чьих-то прав. Ни один спортсмен не обладает неотъемлемым правом выступать на соревнованиях. Нет такого Права = нет дискриминации. --- А вот свободу слова гарантирует ст.29 конституции РФ, но на практике не обеспечивает власть - вот это и называется дискриминацией.
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