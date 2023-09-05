Жуков о критериях World Aquatics для допуска россиян: «Это ущербные условия, на которых наши спортсмены не будут выступать»

Теги сборная России сборная России жен Александр Жуков ОКР World Aquatics (FINA) Водные виды

Александр Жуков заявил, что российские атлеты не примут условия World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Очень жаль, конечно, наших синхронисток и всех остальных спортсменов, выступающих в командных дисциплинах, но в этих критериях ничего нового. Это неприемлемые условия для нас.

– При этом World Aquatics запретила российским спортсменам, получившим нейтральный статус, проходить через микст‑зону, участвовать в пресс‑конференциях и давать интервью СМИ во время турниров...

– Все это ущербные условия, на которых наши спортсмены не будут выступать, – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Чувак из госдумы решает, будут ли выступать спортсмены. Но спорт у нас вне политики, не забывайте.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ловушка Джокушкера
ну ниче, Гаага примет потом соревнования для таких, как ты
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Что, совсем никого не пустят? Одна старушенция Ефимова всех куда подальше из-за бугра пошлëт и поедет... грусть (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
наши спортсмены не будут выступать" --- А тебя кто уполномочил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий