Жуков о критериях World Aquatics для допуска россиян: «Это ущербные условия, на которых наши спортсмены не будут выступать»

Александр Жуков заявил, что российские атлеты не примут условия World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Очень жаль, конечно, наших синхронисток и всех остальных спортсменов, выступающих в командных дисциплинах, но в этих критериях ничего нового. Это неприемлемые условия для нас.

– При этом запретила российским спортсменам, получившим нейтральный статус, проходить через микст‑зону, участвовать в пресс‑конференциях и давать интервью СМИ во время турниров...

– Все это ущербные условия, на которых наши спортсмены не будут выступать, – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать