Сегодня проходит четвертый медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби. Российский пловец Климент Колесников взял золото на 100-метровке комплексным плаванием, у мужской сборной России – серебро в кролевой эстафете.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде-2021
Абу-Даби, ОАЭ
Финалы
Мужчины
4x50 м, эстафета, вольный стиль
1. Италия – 1.23,61
2. Россия – 1.23,75
3. Нидерланды – 1.23,78
Сборная России: Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев, Александр Щеголев
100 м, комплекс
1. Климент Колесников (Россия) – 51,09
2. Томо Хвас (Норвегия) – 51,35
3. Томас Кеккон (Италия) – 51,40
Российский участник: .
50 м, вольный стиль
Начало финала – 18:06
Россияне не прошли в финал
50 м, спина
Начало финала – 18:35
Российские участники: Павел Самусенко, Климент Колесников.
4х200 м, эстафета, вольный стиль
Начало квалификации – 10:03, финал – 18:58
Сборная России выступит в квалификации
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 24,44
2. Сара Шестрем (Швеция) – 24,51
3. Клэр Курзан (США) – 24,55...
8. Арина Суркова (Россия) – 25,29
100 м, комплекс
1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 57,80
2. Берил Кастаделло (Франция) – 57,96
3. Мария Каменева (Россия) – 58,15
400 м, вольный стиль
Начало квалификации – 9:14, финал – 17:49
Российские участницы: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.