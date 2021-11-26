Колесников взял золото чемпионата мира на короткой воде, Каменева – бронзу, у мужской сборной России – серебро в эстафете, другие результаты

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Сегодня проходит четвертый медальный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби. Российский пловец Климент Колесников взял золото на 100-метровке комплексным плаванием, у мужской сборной России – серебро в кролевой эстафете.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Финалы

Мужчины

4x50 м, эстафета, вольный стиль

1. Италия – 1.23,61

2. Россия – 1.23,75

3. Нидерланды – 1.23,78

Сборная России: Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев, Александр Щеголев

100 м, комплекс

1. Климент Колесников (Россия) – 51,09

2. Томо Хвас (Норвегия) – 51,35

3. Томас Кеккон (Италия) – 51,40

Российский участник: .

50 м, вольный стиль

Начало финала – 18:06

Россияне не прошли в финал

50 м, спина

Начало финала – 18:35

Российские участники: Павел Самусенко, Климент Колесников.

4х200 м, эстафета, вольный стиль

Начало квалификации – 10:03, финал – 18:58

Сборная России выступит в квалификации

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 24,44

2. Сара Шестрем (Швеция) – 24,51

3. Клэр Курзан (США) – 24,55...

8. Арина Суркова (Россия) – 25,29

100 м, комплекс

1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 57,80

2. Берил Кастаделло (Франция) – 57,96

3. Мария Каменева (Россия) – 58,15

400 м, вольный стиль

Начало квалификации – 9:14, финал – 17:49

Российские участницы: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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