Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

С 18 июня по 3 июля в венгерском Будапеште пройдет чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Sports.ru представляет расписание турнира.

Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Расписание соревнований

18 июня, суббота

Синхронное плавание

Соло, техническая программа – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 400 м, вольный стиль

Женщины, 4x100 м, вольный стиль

Мужчины, 400 м, вольный стиль

Мужчины, 400 м, комплекс

Мужчины, 4x100 м, вольный стиль

19 июня, воскресенье

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 100 м, баттерфляй

Женщины, 200 м, комплекс

Мужчины, 100 м, брасс

Мужчины, 50 м, баттерфляй

20 июня, понедельник

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, техническая программа – 15:00

Команды, произвольная комбинация – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 1500 м, вольный стиль

Женщины, 100 м, спина

Женщины, 100 м, брасс

Мужчины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, спина

21 июня, вторник

Синхронное плавание

Команды, техническая программа – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 800 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, брасс

Мужчины, 200 м, баттерфляй

Смешанная эстафета, 4x100 м, комбинация

22 июня, среда

Синхронное плавание

Соло, произвольная программа – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 50 м, спина

Женщины, 200 м, баттерфляй

Женщины, 4x200 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, вольный стиль

Мужчины, 200 м, комплекс

23 июня, четверг

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 100 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, брасс

Мужчины, 200 м, спина

Мужчины, 200 м, брасс

Мужчины, 4x200 м, вольный стиль

24 июня, пятница

Синхронное плавание

Команды, произвольная программа – 17:00

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 800 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, спина

Женщины, 50 м, баттерфляй

Мужчины, 50 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, баттерфляй

Смешанная эстафета, 4x100 м, вольный стиль

25 июня, суббота

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, произвольная программа – 14:30

Команды, хайлайты – 16:30

Плавание

Начало сессии – 19:00

Женщины, 50 м, вольный стиль

Женщины, 50 м, брасс

Женщины, 400 м, комплекс

Женщины, 4x100 м, комбинация

Мужчины, 1500 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, спина

Мужчины, 4x100 м, комбинация

26 июня, воскресенье

Плавание на открытой воде

Смешанная эстафета, 4x1500 м – 14:00

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 17:00

27 июня, понедельник

Плавание на открытой воде

Мужчины, 5 км – 10:00

Женщины, 5 км – 13:00

Прыжки в воду

Женщины, вышка – 20:00

28 июня, вторник

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 3 м – 17:00

Мужчины, вышка, синхронные прыжки – 20:00

29 июня, среда

Плавание на открытой воде

Женщины, 10 км – 9:00

Мужчины, 10 км – 13:00

Прыжки в воду

Смешанные команды, трамплин 3 м и вышка – 15:30

Женщины, трамплин, 1 м – 18:00

Смешанные соревнования, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 20:00

30 июня, четверг

Плавание на открытой воде

Смешанные соревнования, 25 км – 10:00

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 1 м – 18:00

Женщины, вышка, синхронные прыжки – 20:00

1 июля, пятница

Прыжки в воду

Мужчины, вышка, синхронные прыжки – 20:00

2 июля, суббота

Водное поло

Женщины, матч за 3-е место – 16:00

Женщины, финал – 21:00

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м – 20:00

3 июля, воскресенье

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 16:00

Мужчины, вышка – 18:00

Водное поло

Мужчины, матч за 3-е место – 18:00

Мужчины, финал – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.