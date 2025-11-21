  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Чикунова, Пригода, Клепикова, Суркова и Самусенко победили на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, Лифинцев – 2-й, другие результаты
0

Чикунова, Пригода, Клепикова, Суркова и Самусенко победили на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, Лифинцев – 2-й, другие результаты

Чикунова, Пригода, Клепикова победили на Кубке сильнейших, Лифинцев – 2-й.

Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода, Павел Самусенко и другие российские пловцы одержали победы на Кубке сильнейших в Минске.

21 ноября завершился второй соревновательный день.

Плавание на короткой воде

Кубок сильнейших

Минск, Беларусь

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 25,28

2-3. Мария Осетрова (Россия) – 25,66

2-3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 25,66

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова (Россия) – 52,67

2. Дарья Сурушкина (Россия) – 53,68

3. Владислава Шаенко (Беларусь) – 54,95

100 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 56,70

2. Алина Гайфутдинова (Россия) – 57,28

3. Милана Степанова (Россия) – 57,38

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.17,94

2. Яна Шакирова (Россия) – 2.23,55

3. Хенриетта Фангли (Венгрия) – 2.27,26

400 м, вольный стиль

1. Арина Пантина (Россия) – 4.05,13

2. Анастасия Колпакова (Россия) – 4.08,34

3. Скарлетт Ле Ру (ЮАР) – 4.18,33

400 м, комплекс

1. Ирина Звягинцева (Россия) – 4.35,86

2. Анастасия Сорокина (Россия) – 4.37,41

3. Александра Шлейко (Беларусь) – 4.50,60

4x50 эстафета, вольный стиль

1. Россия (Арина Суркова, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова, Дарья Татаринова) – 1.35,81

2. Беларусь, Минск (Марина Василевич, Анна Крюк, Виктория Замостик, Анастасия Кулешова) – 1.42,62

3. Беларусь, Гомельская область (Валерия Шилко, Дарья Приходько, Римма Шакун, Дарья Жилинская) – 1.44,99

Мужчины

50 м, спина

1. Павел Самусенко (Россия) – 22,62

2. Мирон Лифинцев (Россия) – 23,12

3. Владимир Мамекин (Беларусь) – 24,01

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,71

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,92

3. Александр Жигалов (Россия) – 57,16

100 м, баттерфляй

1. Александр Щеголев (Россия) – 50,34

2. Роман Шевляков (Россия) – 50,44

3. Григорий Пекарский (Беларусь) – 50,73

400 м, комплекс

1. Максим Ступин (Россия) – 4.06,31

2. Алексей Рылько (Беларусь) – 4.15,41

3. Данила Бохуров (Беларусь) – 4.17,30

1500 м, вольный стиль

1. Савелий Лузин (Россия) – 14.32,88

2. Андрей Филипец (Россия) – 14.49,45

3. Мэттью Колдуэлл (ЮАР) – 14.59,16

4x50 эстафета, вольный стиль

1. Россия (Владислав Гринев, Александр Щеголев, Павел Самусенко, Олег Костин) – 1.24,10

2. Беларусь, Минск (Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Никита Лях, Артем Ермак) – 1.28,79

3. Беларусь, Гомельская область (Дмитрий Кухаренко, Алексей Тарасенко, Владимир Мамекин, Артем Гончаров) – 1.30,00

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Савелий Лузин
плавание
logoсборная России
logoсборная России жен
Андрей Филипец
результаты
logoсборная ЮАР
Дарья Сурушкина
logoДарья Клепикова
logoсборная Беларуси жен
logoКирилл Пригода
logoИлья Шиманович
сборная Беларуси
Александр Жигалов
logoсборная Венгрии жен
logoЕвгения Чикунова
Яна Шакирова
Роман Шевляков
Анастасия Сорокина
Александр Щеголев
Алина Гайфутдинова
logoАнастасия Шкурдай
Милана Степанова
Максим Ступин
Мария Осетрова
logoАрина Суркова
logoМирон Лифинцев
Павел Самусенко
Арина Пантина
logoсборная ЮАР жен
Анастасия Колпакова
Дарья Татаринова
logoВладислав Гринев
logoОлег Костин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
вчера, 19:37
Пригода, Гринев, Щеголев, Гайфутдинова одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
22 ноября, 20:47
Чикунова о Гилязовой: «Очень рада, что появилась Ралина. Могу расслабиться на полтиннике – знаю, что есть человек, который будет бороться»
21 ноября, 11:15
Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
20 ноября, 19:39
Пригода, Петров, Тасоев, Бурлакова, Клепикова и Шамонова номинированы на премию спортсмену года от Минспорта
20 ноября, 12:20
Кирсти Ковентри: «Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства»
18 ноября, 17:38
Евгения Чикунова: «Основной старт – чемпионат Европы, будем подводиться к нему. Думаю, буду плыть там только брассом»
17 ноября, 16:58
Чикунова о серебре на ЧМ-2025: «Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость»
17 ноября, 06:46
Евгения Чикунова: «Боюсь открытой воды. В бассейне вижу дно, а в открытых водоемах просто жутко»
17 ноября, 06:38
Евгения Чикунова: «Болею за Арину Соболенко. Видно, что она всегда заряжена работать и стремится к победе»
15 ноября, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10