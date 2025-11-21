Чикунова, Пригода, Клепикова, Суркова и Самусенко победили на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, Лифинцев – 2-й, другие результаты
Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода, Павел Самусенко и другие российские пловцы одержали победы на Кубке сильнейших в Минске.
21 ноября завершился второй соревновательный день.
Кубок сильнейших
Минск, Беларусь
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова (Россия) – 25,28
2-3. Мария Осетрова (Россия) – 25,66
2-3. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 25,66
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова (Россия) – 52,67
2. Дарья Сурушкина (Россия) – 53,68
3. Владислава Шаенко (Беларусь) – 54,95
100 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 56,70
2. Алина Гайфутдинова (Россия) – 57,28
3. Милана Степанова (Россия) – 57,38
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.17,94
2. Яна Шакирова (Россия) – 2.23,55
3. Хенриетта Фангли (Венгрия) – 2.27,26
400 м, вольный стиль
1. Арина Пантина (Россия) – 4.05,13
2. Анастасия Колпакова (Россия) – 4.08,34
3. Скарлетт Ле Ру (ЮАР) – 4.18,33
400 м, комплекс
1. Ирина Звягинцева (Россия) – 4.35,86
2. Анастасия Сорокина (Россия) – 4.37,41
3. Александра Шлейко (Беларусь) – 4.50,60
4x50 эстафета, вольный стиль
1. Россия (Арина Суркова, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова, Дарья Татаринова) – 1.35,81
2. Беларусь, Минск (Марина Василевич, Анна Крюк, Виктория Замостик, Анастасия Кулешова) – 1.42,62
3. Беларусь, Гомельская область (Валерия Шилко, Дарья Приходько, Римма Шакун, Дарья Жилинская) – 1.44,99
Мужчины
50 м, спина
1. Павел Самусенко (Россия) – 22,62
2. Мирон Лифинцев (Россия) – 23,12
3. Владимир Мамекин (Беларусь) – 24,01
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода (Россия) – 55,71
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,92
3. Александр Жигалов (Россия) – 57,16
100 м, баттерфляй
1. Александр Щеголев (Россия) – 50,34
2. Роман Шевляков (Россия) – 50,44
3. Григорий Пекарский (Беларусь) – 50,73
400 м, комплекс
1. Максим Ступин (Россия) – 4.06,31
2. Алексей Рылько (Беларусь) – 4.15,41
3. Данила Бохуров (Беларусь) – 4.17,30
1500 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин (Россия) – 14.32,88
2. Андрей Филипец (Россия) – 14.49,45
3. Мэттью Колдуэлл (ЮАР) – 14.59,16
4x50 эстафета, вольный стиль
1. Россия (Владислав Гринев, Александр Щеголев, Павел Самусенко, Олег Костин) – 1.24,10
2. Беларусь, Минск (Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Никита Лях, Артем Ермак) – 1.28,79
3. Беларусь, Гомельская область (Дмитрий Кухаренко, Алексей Тарасенко, Владимир Мамекин, Артем Гончаров) – 1.30,00