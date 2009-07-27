ЧМ-2019. Плавание. 28 июля. Ефимова, Каменева, Рылов и Колесников поборются за медали

28 июля, в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта, в Кванджу будут разыграны 8 комплектов наград в плавании.
Водные виды спорта
Чемпионат мира-2019
Кванджу, Корея
Плавание
Начало заплывов в 14.00
Мужчины
50 м, спина
Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов.
1500 м, вольный стиль
400 м, комплекс
4x100 м, комплекс
Женщины
50 м, брасс
Российская участница: Юлия Ефимова.
50 м, вольный стиль
Российская участница: Мария Каменева.
400 м, комплекс
4х100 м, комплекс
Составы на эстафеты будут определены позднее.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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