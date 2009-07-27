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ЧМ-2019. Плавание. 28 июля. Ефимова, Каменева, Рылов и Колесников поборются за медали

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Евгений Рылов Мария Каменева Климент Колесников Водные виды

28 июля, в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта, в Кванджу будут разыграны 8 комплектов наград в плавании. 

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

Плавание

Начало заплывов в 14.00

Мужчины

50 м, спина

Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов. 

1500 м, вольный стиль

400 м, комплекс 

4x100 м, комплекс 

Женщины

50 м, брасс

Российская участница: Юлия Ефимова.

50 м, вольный стиль

Российская участница: Мария Каменева.

400 м, комплекс

4х100 м, комплекс

Составы на эстафеты будут определены позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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