ЧМ-2019. Плавание. 28 июля. Ефимова, Каменева, Рылов и Колесников поборются за медали

28 июля, в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта, в Кванджу будут разыграны 8 комплектов наград в плавании.

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея



Плавание

Начало заплывов в 14.00



Мужчины

50 м, спина



Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов.



1500 м, вольный стиль



400 м, комплекс



4x100 м, комплекс



Женщины



50 м, брасс



Российская участница: Юлия Ефимова.



50 м, вольный стиль



Российская участница: Мария Каменева.



400 м, комплекс



4х100 м, комплекс



Составы на эстафеты будут определены позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.