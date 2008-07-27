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🥈 ЧМ-2019. Плавание. Минаков завоевал серебро на 100 м баттерфляем

Теги плавание водное поло результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Раноми Кромовидьойо Сара Шестрем Владимир Морозов Чад ле Кло Бруно Фратус Калеб Дрессел Фарида Осман Андрей Минаков Водные виды

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу разыгрываются 7 комплектов медалей – 1 в водном поло и 6 в плавании.

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

27 июля

Плавание

50 м, баттерфляй, женщины 

1. Сара Шестрем (Швеция) – 25,02
2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,35
3. Фарида Осман (Египет) – 25,47

50 м, вольный стиль, мужчины 

1. Калеб Дрессел (США) – 21,04
2. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,45
2. Кристиан Гколомеев (Греция) – 21,45
4. Владимир Морозов (Россия) – 21,53

100 м, баттерфляй, мужчины 

1. Калеб Дрессел (США) – 49,66
2. Андрей Минаков (Россия) – 50,83 (рекорд России) 
3. Чад ле Кло (ЮАР) – 51,16

200 м, спина, женщины – 14.58

800 м, вольный стиль, женщины – 15.25

4х100 м, вольный стиль, микст-эстафета – 15.47

Состав российской команды: Владислав Гринев, Владимир Морозов, Дарья Устинова, Мария Каменева

Водное поло

Мужчины

1. Италия
2. Испания
3. Хорватия 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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