🥈 ЧМ-2019. Плавание. Минаков завоевал серебро на 100 м баттерфляем

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу разыгрываются 7 комплектов медалей – 1 в водном поло и 6 в плавании.
Водные виды спорта
Чемпионат мира-2019
Кванджу, Корея
27 июля
Плавание
50 м, баттерфляй, женщины
1. Сара Шестрем (Швеция) – 25,02
2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,35
3. Фарида Осман (Египет) – 25,47
50 м, вольный стиль, мужчины
1. Калеб Дрессел (США) – 21,04
2. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,45
2. Кристиан Гколомеев (Греция) – 21,45
4. Владимир Морозов (Россия) – 21,53
100 м, баттерфляй, мужчины
1. Калеб Дрессел (США) – 49,66
2. Андрей Минаков (Россия) – 50,83 (рекорд России)
3. Чад ле Кло (ЮАР) – 51,16
200 м, спина, женщины – 14.58
800 м, вольный стиль, женщины – 15.25
4х100 м, вольный стиль, микст-эстафета – 15.47
Состав российской команды: Владислав Гринев, Владимир Морозов, Дарья Устинова, Мария Каменева
Водное поло
Мужчины
1. Италия
2. Испания
3. Хорватия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.