🥈 ЧМ-2019. Плавание. Минаков завоевал серебро на 100 м баттерфляем

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу разыгрываются 7 комплектов медалей – 1 в водном поло и 6 в плавании.

Водные виды спорта

мира-2019

Кванджу, Корея

27 июля

Плавание

50 м, баттерфляй, женщины

1. Сара Шестрем (Швеция) – 25,02

2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 25,35

3. Фарида Осман (Египет) – 25,47



50 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 21,04

2. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,45

2. Кристиан Гколомеев (Греция) – 21,45

4. Владимир Морозов (Россия) – 21,53



100 м, баттерфляй, мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 49,66

2. Андрей Минаков (Россия) – 50,83 (рекорд России)

3. Чад ле Кло (ЮАР) – 51,16



200 м, спина, женщины – 14.58



800 м, вольный стиль, женщины – 15.25



4х100 м, вольный стиль, микст-эстафета – 15.47

Состав российской команды: Владислав Гринев, Владимир Морозов, Дарья Устинова, Мария Каменева

Водное поло

Мужчины

1. Италия

2. Испания

3. Хорватия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.