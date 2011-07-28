Плавание. Чемпионат мира. Мужская команда России с первым временем вышла в финал эстафеты 4х100 м комплексом, женская – выбыла

Сегодня прошли заключительные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

4х100 м, комплекс

Российская сборная отобралась в решающий заплыв с лучшим результатом (3.30,72). Утром за команду плыли Климент Колесников, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев.

400 м, комплекс

Японец Даия Сето вышел в финал с первым временем (4.12,27). Российские пловцы не принимали участие в старте.

Женщины

4х100, комплекс

Команда России в составе Дарьи Васькиной, Анны Белоусовой, Светланы Чимровой и Дарьи Устиновой показала 12-е время (4.02,26) и не вышла в финал. Быстрее всех проплыли представительницы США (3.55,39).

400 м, комплекс

Россиянки не участвовали в предварительных заплывах. С первым временем в финал отобралась венгерская пловчиха Катинка Хоссу (4.35,40).