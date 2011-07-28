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Плавание. Чемпионат мира. Мужская команда России с первым временем вышла в финал эстафеты 4х100 м комплексом, женская – выбыла

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Катинка Хоссу Анна Белоусова Светлана Чимрова Даия Сето Антон Чупков Дарья Сергеевна Устинова Михаил Вековищев Климент Колесников Владислав Гринев Дарья Васькина Водные виды

Сегодня прошли заключительные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

4х100 м, комплекс

Российская сборная отобралась в решающий заплыв с лучшим результатом (3.30,72). Утром за команду плыли Климент Колесников, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев.

400 м, комплекс

Японец Даия Сето вышел в финал с первым временем (4.12,27). Российские пловцы не принимали участие в старте.

Женщины

4х100, комплекс

Команда России в составе Дарьи Васькиной, Анны Белоусовой, Светланы Чимровой и Дарьи Устиновой показала 12-е время (4.02,26) и не вышла в финал. Быстрее всех проплыли представительницы США (3.55,39).

400 м, комплекс

Россиянки не участвовали в предварительных заплывах. С первым временем в финал отобралась венгерская пловчиха Катинка Хоссу (4.35,40).

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