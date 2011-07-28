Плавание. Чемпионат мира. Мужская команда России с первым временем вышла в финал эстафеты 4х100 м комплексом, женская – выбыла

Сегодня прошли заключительные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.
Плавание
Чемпионат мира
Кванджу, Южная Корея
Квалификация
Утренняя сессия
Мужчины
4х100 м, комплекс
Российская сборная отобралась в решающий заплыв с лучшим результатом (3.30,72). Утром за команду плыли Климент Колесников, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев.
400 м, комплекс
Японец Даия Сето вышел в финал с первым временем (4.12,27). Российские пловцы не принимали участие в старте.
Женщины
4х100, комплекс
Команда России в составе Дарьи Васькиной, Анны Белоусовой, Светланы Чимровой и Дарьи Устиновой показала 12-е время (4.02,26) и не вышла в финал. Быстрее всех проплыли представительницы США (3.55,39).
400 м, комплекс
Россиянки не участвовали в предварительных заплывах. С первым временем в финал отобралась венгерская пловчиха Катинка Хоссу (4.35,40).