Свищев об отстранении Рылова: «FINA должна извиниться перед спортсменом и немедленно восстановить его в правах. Или надо идти в суд и судить эту никому не нужную организацию»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить российского пловца от соревнований за участие в митинге-концерте в «Лужниках» в марте.

«Пора уже с организациями, которые созданы для того, чтобы отстаивать интересы спортсменов, каковой должна являться , прийти к понимаю – для чего создана организация – для развития спорта. Это не политическая спортивная федерация.

Это общественная организация, созданная для популяризации и защиты спортивных и национальных организаций – это четко прописано в Уставе. А сейчас получается, что международная спортивная федерация, неважно под чьим давлением, МОКа, спонсоров или по своему усмотрению, принимает решение, не связанное с их деятельностью и с их Уставом.

Тогда надо пересматривать Устав. У нас международная общественная организация – это политическая спортивная организация, которая должна заниматься пропагандой, политикой, отстаиванием тех или иных стран и их военных блоков.

Наш спортсмен был на концерте-митинге, посвященному восьмилетию возвращения Крыма. Что здесь такого? В чем он виноват? Он выразил поддержку своему народу, своей стране. Он что, должен теперь согласовывать с FINA как ему разговаривать и что делать? Вряд ли.

Я считаю, что FINA виновата, ей нужно извиниться перед спортсменом и немедленно восстановить его в правах и более такие решения не допускать ни к каким пловцам мира.

А то так можно и по цвету кожи, языку, паспорту, вероисповеданию судить спортсменов. Такие вещи недопустимы. Или же надо идти в суд и судить эту никому не нужную организацию», – сказал Свищев.

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