Рылов об отстранении: «Внимательно изучаю вместе с юристами решение для определения дальнейших шагов»

Теги плавание сборная России FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить его от соревнований под эгидой федерации на девять месяцев.

В марте этого года Рылов принял участие в митинге-концерте «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!», после чего FINA открыла дисциплинарное дело в его отношении.

По словам адвоката Рылова Анны Анцелиович, пловца обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA. 

«Внимательно изучаю вместе с юристами решение для определения дальнейших шагов, пока чего-то определенного не могу сказать», – сказал Рылов. 

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Юрист Анцелиович об отстранении Рылова: «Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные