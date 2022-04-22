Рылов об отстранении: «Внимательно изучаю вместе с юристами решение для определения дальнейших шагов»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить его от соревнований под эгидой федерации на девять месяцев.

В марте этого года Рылов принял участие в митинге-концерте «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!», после чего FINA открыла дисциплинарное дело в его отношении.

По словам адвоката Рылова Анны Анцелиович, пловца обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA.

«Внимательно изучаю вместе с юристами решение для определения дальнейших шагов, пока чего-то определенного не могу сказать», – сказал Рылов.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Юрист Анцелиович об отстранении Рылова: «Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA»