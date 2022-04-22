Светлана Журова: «Ряду участников концерта в «Лужниках» поступали угрозы. Так что неудивительно, что сейчас отстраняют наших спортсменов»

Теги плавание сборная России Светлана Журова FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Международной федерации плавания (FINA) отстранить россиянина Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. 

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Отстраняя сейчас Рылова, никто уже не прикрывается ничем, это уже откровенная политика. Я слышала, что ребятам, кто собирался на этот концерт в «Лужниках», звонили, писали с неизвестных номеров, говорили, что грозят санкции за это, и даже угрожали жизни.

Это информация от тех, кто был на концерте. Я тоже была на этом концерте, но мне не поступало никаких угроз, я не выступала и на сцену не выходила. Но знаю, что ряду участников этого мероприятия угрозы поступали. Так что неудивительно, что сейчас происходят такие отстранения наших спортсменов. К большому сожалению, конечно.

Я не припомню, были ли ранее дисквалификации за политические убеждения, за подобные мероприятия в связи с событиями в Югославии, Сирии, например.

И вообще-то в «Лужниках» был просто концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Речи о спецоперации не было», – сказала Журова. 

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные