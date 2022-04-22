Светлана Журова: «Ряду участников концерта в «Лужниках» поступали угрозы. Так что неудивительно, что сейчас отстраняют наших спортсменов»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Международной федерации плавания ( ) отстранить россиянина Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев.

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Отстраняя сейчас Рылова, никто уже не прикрывается ничем, это уже откровенная политика. Я слышала, что ребятам, кто собирался на этот концерт в «Лужниках», звонили, писали с неизвестных номеров, говорили, что грозят санкции за это, и даже угрожали жизни.

Это информация от тех, кто был на концерте. Я тоже была на этом концерте, но мне не поступало никаких угроз, я не выступала и на сцену не выходила. Но знаю, что ряду участников этого мероприятия угрозы поступали. Так что неудивительно, что сейчас происходят такие отстранения наших спортсменов. К большому сожалению, конечно.

Я не припомню, были ли ранее дисквалификации за политические убеждения, за подобные мероприятия в связи с событиями в Югославии, Сирии, например.

И вообще-то в «Лужниках» был просто концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Речи о спецоперации не было», – сказала Журова.

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