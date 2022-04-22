Роднина об отстранении Рылова: «Федерации действуют абсолютно без правил. В очередной раз показывают, что спорт является частью политических идей, взглядов»

Теги плавание сборная России Ирина Роднина FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA). 

В марте Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

FINA обвинила пловца в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации. Рылов отстранен на девять месяцев, начиная с 20 апреля.

«Это очередная глупость. Мне кажется, они соревнуются, кто больше сделает громких, как им кажется, заявлений. Просто любыми федерациями руководят люди. Естественно, у каждого человека есть свои взгляды, есть давление, которое на него оказывается.

Как вы видите сами, они действуют без правил. Абсолютно. В очередной раз нам показывают, что спорт является частью своих политических идей, взглядов», – сказала Роднина.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

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