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Мамиашвили о словах Дегтярева про участие россиян в Олимпиаде-2028 с флагом и гимном: «Разделяем его оптимизм»

Мамиашвили разделяет оптимизм Дегтярева относительно участия россиян в ОИ-2028.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что сборная России выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе с флагом и гимном.

«Мы разделяем оптимизм Дегтярева. Но для того, чтобы это произошло, мы все вместе – общественные, спортивные организации и так далее – должны реализовать целый комплекс мер.

Как сказал глава нашего государства, мы должны добиться того, чтобы спорт держался на тех китах, на которых это всегда было. Это тиражирование каждой специализации, возможность увлечь ребенка на любом континенте тем или иным видом спорта. Создание условий – это раз, определение сильнейшего спортсмена в том или ином виде – это два, и категорическое исключение любого вмешательства и влияния политических сил – три. Все. Президент очень четко и прагматично расставляет акценты.

И неважно, на какой это все площадке происходит. Важно, чтобы площадка была категорически аполитичной. Нужно исключить любое политическое влияние. Для этого нужны контакты, общение, сохранение давних традиций, которые всегда были», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoВладимир Путин
logoЛос-Анджелес-2028
ФСБР
logoМихаил Мамиашвили
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