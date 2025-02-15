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Дегтярев о работе по допуску российских спортсменов: «Все идет по плану. Контакты есть, переговоры идут»

Дегтярев заявил, что работа по возвращению российского спорта идет по плану.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако им по-прежнему не разрешают выступать в отдельных видах спорта.

– Возвращение наше грядет?

– Все идет по плану. Контакты есть, переговоры идут. Самое главное, хочу сказать спасибо нашему президенту Владимиру Путину и [президенту Беларуси] Александру Лукашенко за поддержку спорта в Союзном государстве.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку наших спортсменов. Они – наши; побеждая на международных турнирах, привозят медали домой, в Россию, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Лукашенко
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