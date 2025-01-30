Президент Marathon Group Винокуров может возглавить Федерацию тяжелой атлетики России. Минспорт недоволен работой Василенко («Матч ТВ»)

Александр Винокуров может возглавить Федерацию тяжелой атлетики России.

По информации «Матч ТВ», это обсуждалось 20 января на встрече главы инвестиционной группы Marathon Group Винокурова с министром спорта и президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым.

В ноябре 2024 года на должность главы ФТАР был избран Дмитрий Василенко . Однако, как утверждает источник «Матч ТВ», его работой не были довольны в Минспорте. Начиная с момента избрания Василенко несколько раз пытался попасть на встречу к Дегтяреву, но это так и не удалость сделать.

«Сразу после избрания президентом ФТАР Василенко, которое произошло вопреки договоренностям с Минспортом, в работе ФТАР были выявлены существенные недостатки, в связи с чем Приказом Минспорта России от 9 декабря 2024 № 1203 действие государственной аккредитации федерации было приостановлено, а обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика» были делегированы Минспортом Федерации пауэрлифтинга России», – сообщил источник «Матч ТВ».

Также «Матч ТВ» со ссылкой на источник пишет: «В руководстве Минспорта убеждены, что сейчас не время играть в демократию. Возвращение в мировой спорт требует слаженной работы всей отрасли, а разного рода самодеятельность и самодурство лишь тормозят этот процесс».