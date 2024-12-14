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Мамиашвили о неучастии борцов в Олимпиаде-2024: «99% спортсменов, кого одобрил МОК, не отобрались на Игры. Нужно ехать, чтобы сражаться»

Михаил Мамиашвили уверен в правильном решении не ехать на Олимпиаду-2024.

– Я считаю, что перед Парижем мы приняли единственно правильное решение. Сильнейших атлетов, которые отобрались, МОК не пустил на Игры. Наш олимпийский состав МОК определил сам. И за редчайшим исключением, это были не те спортсмены, которые должны были ехать на эту Олимпиаду.

– Но те, кого одобрил МОК, могли бы поехать.

– Поехать как кто? Как мальчики для битья?

– Никто не сказал, что нужно ехать на международные старты только ради победы.

– Нужно ехать, чтобы сражаться. А для этого нужно иметь возможности. А если бы МОК сказал, что поедут не профессиональные спортсмены, а непонятно кто?

– МОК же выбирал из того списка, который вы туда послали. Там не могло быть случайных людей.

– 99% спортсменов, кого они одобрили, не отобрались на Олимпийские игры. А как же командный дух, чувство плеча, взаимовыручка? Кто-то в сложнейшей борьбе завоевал право выступать на Играх, но ему не повезло, вместо него поеду я. Зачем, лишь бы поехать?

Сложно, больно ковыряться в этой теме. Остаешься наедине с самим собой и думаешь... Легко только разводить демагогию, не неся ни за что ответственности.

– Если когда-то ситуация, как была перед Парижем, повторится, вы поступите так же?

– Однозначно, – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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