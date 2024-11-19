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Мамиашвили о санкциях: «Подавляющее большинство спортивного сообщества готово к диалогу и категорически не приемлет путь изоляции»

Михаил Мамиашвили заявил, что спортивное сообщество готово к диалогу с Россией.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о начале «сближения позиций» с Международным олимпийским комитетом (МОК) и призвал «заканчивать обвинения и оскорбления».

«Трудно не согласиться со словами министра, тем более эти же идеи озвучивал и глава государства. Мы должны использовать любую возможность, при этом тиражируя национальные интересы. Надо обсуждать и находить компромиссы. А если не контактировать и даже не брать шанс на решение возникших вопросов, это лишь отодвинет перспективу возможностей для нашего спорта.

Тем более подавляющее большинство спортивного сообщества готово к диалогу и категорически не приемлет путь изоляции. Это касается и наших американских коллег, я сужу по миру спортивной борьбы. Аргументы у них вполне практические.

Оскомина от Олимпиады 1980 года [в Москве] до сих пор дает о себе знать. Американские борцы тогда не смогли выиграть, соперничая с лучшими советскими спортсменами, и наоборот. Из-за этого возникло чувство неполноценности Олимпиады. Так что это не путь решения. Да, он не простой и скрупулезный, но мы должны использовать любую возможность», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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