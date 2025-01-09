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«Есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность. Перебежчиков нигде не любили». Мамиашвили о борцах, не предупредивших о своих переходах

Михаил Мамиашвили рассказал о «перебежчиках» среди российских спортсменов.

«Это и нас коснулось, к сожалению. И в наших рядах оказались такие люди, которые не согласовав ничего, стали менять спортивное гражданство. Это протокольные вещи.

Мы не стоим железобетонно на том, чтобы, не дай бог, никто не перешел ни под каким предлогом. Существуют протоколы, по которым мы, находясь в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из федераций других стран, находим компромиссы, идем навстречу, в том числе в плане делегирования наших спортсменов при официальной, подчеркну, смене спортивного гражданства. К сожалению, есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность.

Диалог ведется практически со всеми странами, которые проявляют интерес. Это и Катар, и Оман, и Бахрейн, и Венгрия, и Болгария, и Азербайджан. Говорим со всеми странами, которые видят перспективу развития борьбы, в том числе при помощи России. Эту помощь мы всегда оказывали и будем оказывать. Они ждут этой поддержки.

Это в том числе и в наших интересах – тиражировать наш любимый вид спорта по всем точкам земного шара. Но все это должно быть взвешено, аргументировано и не в ущерб сборной России, а также соответствовать всем пунктам протокола, которые существуют для этого. Это самое главное.

А те, кто в один момент подумал: «Всё, гипс снимают – клиент уезжает», серьезно ошиблись. Перебежчиков нигде не любили. В этом в том числе есть и наша вина, наша недоработка – и региональных федераций, и нашей федерации. Ну ничего, будем работать», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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