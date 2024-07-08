Мамиашвили об Олимпиаде: «Пока мы не имеем ни одного официального запроса о том, что кто‑то из борцов желает поехать в Париж»

Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы солидарны с федерацией по ОИ-2024.

Ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Париж. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 10 человек в нейтральном статусе, но в списке не оказалось нескольких лидеров сборной.

– Изъявил ли кто‑то из борцов желание поехать на Олимпиаду после отказа ФСБР?

– Девушки и мужчины вправе самостоятельно принимать решение о поездке на Олимпиаду, но пока они солидарны с позицией федерации. Каждый по своим причинам принимает решение, пока мы не имеем ни одного официального запроса о том, что кто‑то из борцов желает поехать в Париж, – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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