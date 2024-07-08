Мамиашвили об Олимпиаде: «Пока мы не имеем ни одного официального запроса о том, что кто‑то из борцов желает поехать в Париж»

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы солидарны с федерацией по ОИ-2024.

Ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Париж. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 10 человек в нейтральном статусе, но в списке не оказалось нескольких лидеров сборной.

– Изъявил ли кто‑то из борцов желание поехать на Олимпиаду после отказа ФСБР?

– Девушки и мужчины вправе самостоятельно принимать решение о поездке на Олимпиаду, но пока они солидарны с позицией федерации. Каждый по своим причинам принимает решение, пока мы не имеем ни одного официального запроса о том, что кто‑то из борцов желает поехать в Париж, – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Борцы отказались от Олимпиады, хотя только что обещали «костьми лечь, но быть там». Что изменилось?

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

12 комментариев
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Да запугали своих спортсменов.
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Главное не на Олимпиаде побеждать, а быть солидарным с позицией федерации. Российский спорт - бессмысленный и беспощадный…
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Ура! Раньше гордились победами, теперь неучастием и еще за это платят.
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"... кто хотит на Колыму, - выходи по одному.."))
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Каждый по своим причинам принимают решение, но сделают, так как я скажу, добавил президент федерации борьбы.
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Никто из борцов не хочет бороться против федерации борцов.
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Так кто ж кому мешает ехать? Просто люди не готовы слезать с госфинансирования. Одно дело, когда тебе федерация организуют всю жизнь, а другое - делать это самому. А зачем финансировать "нейтральных атлетов"? Каждый сам кузнец своего счастья.
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Да я больше скажу: 87 процентов борцов уже высказались за бойкот Олимпиады.
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Конечно не имеете, вы же им уже объяснили, что будет после этого
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Каждый день проверяем почтовый ящик. Предыдущая профессия почтальона сварщик, у него премия в прошлом месяце за улучшения почтового ящика
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Комментарий удален пользователем
Гыгы, решили за всю команду, что Олимпиада нам не нужна и теперь ждут заявлений)) представляю как закидают камнями такого заявителя
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Значит борцы здоровые физически амбалы, но в голове ментально подневольные или государевы люди, которые свои мечты и цели предают ради сиюминутного комфорта
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