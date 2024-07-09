Мамиашвили об участии борца Мамедова в ОИ-2024: «Вопрос – кто является модератором его решения? Мне хочется понять мотив»
Михаил Мамиашвили удивлен возможному участию борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.
Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов на соревнования.
Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.
– Шамиль обратился в МОК и получил индивидуальную лицензию?
– Да, он для себя выбор сделал.
– Уже поговорили с ним?
– Нет. Смысл мне сейчас с ним общаться? Я общался со всеми во время принятия решения. Конечно, мы говорили со всеми, получили полную поддержку.
– Что говорил Шамиль? Он молчал?
– Несогласие (с решением) точно не высказывал.
– Понятен ли его мотив?
– Нет. Еще вопрос: кто является модератором его решения? Игрушки давно закончились, на нашей площадке мы должны тщательнее относиться к таким вещам.
Но все‑таки надо еще связаться с главным тренером, руководителем региональной федерации, но не для того, чтобы оказать какое‑то давление. Этого никто не дождется. Мне хочется понять его мотив, насколько это осознанный и окончательный выбор, – сказал президент ФСБР Мамиашвили.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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"Состоялась схватка за бронзу, которую я проиграла. По окончании состязаний меня встретил президент федерации Михаил Мамиашвили в нетрезвом состоянии. Он грубо разговаривал, хамил и ударил меня два раза по лицу. Всё это происходило при свидетелях"
Я, если что, чтобы ехали все. Вообще, а не борцы, но 90% претендентов на медали не допустили. Поэтому делать из этого "героя" весьма спорно