Мамиашвили об участии борца Мамедова в ОИ-2024: «Вопрос – кто является модератором его решения? Мне хочется понять мотив»

Теги МОК вольная борьба Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Шамиль Мамедов Борьба

Михаил Мамиашвили удивлен возможному участию борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов на соревнования.

Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.

– Шамиль обратился в МОК и получил индивидуальную лицензию?

– Да, он для себя выбор сделал.

– Уже поговорили с ним?

– Нет. Смысл мне сейчас с ним общаться? Я общался со всеми во время принятия решения. Конечно, мы говорили со всеми, получили полную поддержку.

– Что говорил Шамиль? Он молчал?

– Несогласие (с решением) точно не высказывал.

– Понятен ли его мотив?

– Нет. Еще вопрос: кто является модератором его решения? Игрушки давно закончились, на нашей площадке мы должны тщательнее относиться к таким вещам.

Но все‑таки надо еще связаться с главным тренером, руководителем региональной федерации, но не для того, чтобы оказать какое‑то давление. Этого никто не дождется. Мне хочется понять его мотив, насколько это осознанный и окончательный выбор, – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

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30 комментариев
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Шамиль красава
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Ура! Едет! Молодец, пошел против пропагандистов из федерации. Удачи
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Действительно, какой же может быть мотив для участия в олимпиаде? Совершенно непонятно
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Ответ Van Pelt
Шамиль красава
Шамиль езжай и привези нам золото,а Мамиашвили,бьющий женщин в лицо, пусть сидит дома.
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а тов. Мамиашвили хочется спросить, кто модератор его филейной части
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Лично Обама Шамиля заставил, инфа 100%
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Сил парню и не сворачивать. Сейчас набросятся гадюки
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...но не для того, чтобы оказать какое‑то давление.
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Будет прикольно, если это парень победит
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Горит жоп@ знатно)))
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Мамиашвили знает значение слова модератор?)
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Респект Мамедову и удачи коли так!
Гроза женщин продолжает пробивать дно.
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Россиянка Инна Тражукова, уступившая польке Монике Михалик в схватке за бронзовую медаль на турнире по борьбе в весе до 63 кг на Олимпийских играх, пожаловалась на поведение президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

"Состоялась схватка за бронзу, которую я проиграла. По окончании состязаний меня встретил президент федерации Михаил Мамиашвили в нетрезвом состоянии. Он грубо разговаривал, хамил и ударил меня два раза по лицу. Всё это происходило при свидетелях"
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Если информация подтвердится, и его не прогнут, то окажется, что в сборной оказался хотя бы один мужик.
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Ответ Its my life
Мамиашвили знает значение слова модератор?)
Откуда!!!??? Он же российский чинуша....Говорящие, совсем не умные головы, дергающиеся на нитках кукловода.
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Если он выиграет, Мамиашвили заявит о гениальной многоходовке, как они ловко всех переиграли и на-ду-ли.
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Предположу, что согласован переход в другую сборную после Олимпиады. За свой счёт лететь самому, плюс хотя бы что-то среднее между тренером и медштабом, вряд ли кто-то бы потянул за "мечту", а со спонсорами в данном виде не очень жирно
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А кто борцов крышует? Ротенберги же вроде?
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Мамедов-ты лучший,бросил вызов системе,которая сгнила
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буду за него болеть персонально! ради того чтобы представить фэйс мамиашвили на вручении шамилю золотой медали!
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Его борьба
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Я что- то не понял. Он полмесяца назад диаметрально противоположные мысли озвучивал. Из кремля одёрнули, а кормушку терять не хочется. Тряпка позорная.
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Какой модератор его так замотивировал, что вы теперь не дождётесь, чтобы я на него давление оказывал...
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Обама конечно же, модератор его решения - чего тут думать?
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Можете уходить, но у нас длинные руки....
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Блин, а нахрен олимпиада вообще? Стремятся там, работают, результаты улучшают.... Зачем?
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Мамедов, лучше тебе не возвращаться
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Ответ Алексей Агеев
Если информация подтвердится, и его не прогнут, то окажется, что в сборной оказался хотя бы один мужик.
Вот прям мужик. Сейчас одновременно выступает за Дагестан и Москву, после Олимпиады за условные Турцию/Азербайджан. Прям за свои нейтральным поедет. Мужик бы для начала озвучил что происходит.
Я, если что, чтобы ехали все. Вообще, а не борцы, но 90% претендентов на медали не допустили. Поэтому делать из этого "героя" весьма спорно
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