Мамиашвили об участии борца Мамедова в ОИ-2024: «Вопрос – кто является модератором его решения? Мне хочется понять мотив»

Михаил Мамиашвили удивлен возможному участию борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов на соревнования.

Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.

– Шамиль обратился в МОК и получил индивидуальную лицензию?

– Да, он для себя выбор сделал.

– Уже поговорили с ним?

– Нет. Смысл мне сейчас с ним общаться? Я общался со всеми во время принятия решения. Конечно, мы говорили со всеми, получили полную поддержку.

– Что говорил Шамиль? Он молчал?

– Несогласие (с решением) точно не высказывал.

– Понятен ли его мотив?

– Нет. Еще вопрос: кто является модератором его решения? Игрушки давно закончились, на нашей площадке мы должны тщательнее относиться к таким вещам.

Но все‑таки надо еще связаться с главным тренером, руководителем региональной федерации, но не для того, чтобы оказать какое‑то давление. Этого никто не дождется. Мне хочется понять его мотив, насколько это осознанный и окончательный выбор, – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка