Вяльбе об Олимпиаде-2024: «Я поддерживаю людей, которые отказываются от этого. Это правильная и патриотичная позиция»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Борьба

Елена Вяльбе назвала отказ от Олимпиады-2024 правильной и патриотичной позицией.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) решила не отправлять спортсменов на Игры-2024 в Париж.

«Как я могу относиться к решению борцов, если я с самого начала не поддерживала участие в Олимпиаде? Конечно, я поддерживаю людей, которые отказываются от этого. 

Это правильная и патриотичная позиция. В наше время нужно побольше думать об этом, а не о том, как всеми правдами и неправдами поехать на Олимпиаду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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9 комментариев
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Вот интересно же. А я всегда думал, что патриотизм - это желать своим соотечественникам лучшего, делать всё, чтобы они смогли реализовать свои таланты. А, оказывается, патриотизм - это заниматься травлей своих сограждан, желающих соревноваться с сильнейшими, улюлюкать им вслед.
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Тут таблетки уже не помогут ...
У французов есть универсальное лекарство - гильотина.
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В чём заключается патриотизм в России? Смотреть как разворовывают страну и кричать «гойда!»?
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🤮
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У неё бан пожизненный в Европы..теперь долго ещё ядом будет брызгать..
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ещё патриотичней будет отказаться от своих медалей, швырнуть их им в морду, а? круто же будет так сделать, Елена?
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Когда уже холестерин сделает своё дело?
Бабка то, как человек, давно мертва
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тут таблетки уже не помогут ... У французов есть универсальное лекарство - гильотина.
У римлян проскрипции
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