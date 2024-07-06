Вяльбе об Олимпиаде-2024: «Я поддерживаю людей, которые отказываются от этого. Это правильная и патриотичная позиция»
Елена Вяльбе назвала отказ от Олимпиады-2024 правильной и патриотичной позицией.
Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) решила не отправлять спортсменов на Игры-2024 в Париж.
«Как я могу относиться к решению борцов, если я с самого начала не поддерживала участие в Олимпиаде? Конечно, я поддерживаю людей, которые отказываются от этого.
Это правильная и патриотичная позиция. В наше время нужно побольше думать об этом, а не о том, как всеми правдами и неправдами поехать на Олимпиаду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.
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