Вяльбе об Олимпиаде-2024: «Я поддерживаю людей, которые отказываются от этого. Это правильная и патриотичная позиция»

Елена Вяльбе назвала отказ от Олимпиады-2024 правильной и патриотичной позицией.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) решила не отправлять спортсменов на Игры-2024 в Париж.

«Как я могу относиться к решению борцов, если я с самого начала не поддерживала участие в Олимпиаде? Конечно, я поддерживаю людей, которые отказываются от этого.

Это правильная и патриотичная позиция. В наше время нужно побольше думать об этом, а не о том, как всеми правдами и неправдами поехать на Олимпиаду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.