Вяльбе о конгрессе FIS: «Особый интерес со стороны иностранных коллег вызвал высокий уровень организации внутрироссийских соревнований»
Елена Вяльбе рассказала об участии российской стороны в конгрессе FIS.
Конгресс прошел 5 июня в Рейкьявике. Три представителя Ассоциации лыжных видов спорта России присутствовали на заседании.
«Как и прежде, Ассоциация лыжных видов спорта России поддерживает тесный и конструктивный диалог с FIS.
Особый интерес со стороны иностранных коллег вызвал высокий уровень организации внутрироссийских соревнований по лыжным видам спорта и сноуборду.
Стоит также особо отметить дружескую обстановку и отношение к нашим представителям. Мы подтвердили свою открытость и готовность к сотрудничеству по различным направлениям во благо спорта, основываясь на принципах равенства и недискриминации.
Хочу поблагодарить делегатов Ассоциации лыжных видов спорта России за плодотворную работу», – отметила Елена Вяльбе.
Сереженька-волчок:
С животика на спинку,
Со спинки на бочок...
От этих выкрутасов
Кружилась голова
Работать не хотелось
Мешала тошнота.