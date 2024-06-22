Вяльбе о конгрессе FIS: «Особый интерес со стороны иностранных коллег вызвал высокий уровень организации внутрироссийских соревнований»

Теги лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Ассоциация лыжных видов спорта России Лыжи

Елена Вяльбе рассказала об участии российской стороны в конгрессе FIS.

Конгресс прошел 5 июня в Рейкьявике. Три представителя Ассоциации лыжных видов спорта России присутствовали на заседании.

«Как и прежде, Ассоциация лыжных видов спорта России поддерживает тесный и конструктивный диалог с FIS.

Особый интерес со стороны иностранных коллег вызвал высокий уровень организации внутрироссийских соревнований по лыжным видам спорта и сноуборду.

Стоит также особо отметить дружескую обстановку и отношение к нашим представителям. Мы подтвердили свою открытость и готовность к сотрудничеству по различным направлениям во благо спорта, основываясь на принципах равенства и недискриминации.

Хочу поблагодарить делегатов Ассоциации лыжных видов спорта России за плодотворную работу», – отметила Елена Вяльбе.

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1 комментарий
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