Вяльбе о конгрессе FIS: «Особый интерес со стороны иностранных коллег вызвал высокий уровень организации внутрироссийских соревнований»

Елена Вяльбе рассказала об участии российской стороны в конгрессе FIS.

Конгресс прошел 5 июня в Рейкьявике. Три представителя Ассоциации лыжных видов спорта России присутствовали на заседании.

«Как и прежде, Ассоциация лыжных видов спорта России поддерживает тесный и конструктивный диалог с FIS.

Особый интерес со стороны иностранных коллег вызвал высокий уровень организации внутрироссийских соревнований по лыжным видам спорта и сноуборду.

Стоит также особо отметить дружескую обстановку и отношение к нашим представителям. Мы подтвердили свою открытость и готовность к сотрудничеству по различным направлениям во благо спорта, основываясь на принципах равенства и недискриминации.

Хочу поблагодарить делегатов Ассоциации лыжных видов спорта России за плодотворную работу», – отметила Елена Вяльбе.