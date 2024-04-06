Депутат Свищев: «Любовь сограждан к спортсменам от их выступления в Париже под нейтральным флагом не будет меньше»

Дмитрий Свищев считает, что российских спортсменов на Олимпиаде нужно поддержать.

«Не только министр спорта , но и пресс‑секретарь президента России Песков заявил, что спортсмены вправе сами принимать решения о выступлении на . Любовь сограждан от их выступления в под нейтральным флагом не будет меньше. Это наши граждане, наши представители, и мы будем гордиться их успехами.

Допустим, наши ребята отобрались на Олимпийские игры. Как им объяснить, что они не поедут в Париж? В чем заключается причина? Мне кажется, надо прекратить оскорблять спортсменов, которые уже готовы выступать на Олимпийских играх, они приняли такое решение.

Есть позиция министра спорта, президента России. Надо уважать мнение спортсменов, их, наоборот, надо поддержать! Если его участие в Олимпийских играх не противоречить его желанию, не нарушает законы Российской Федерации, то он имеет право туда поехать», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?