Депутат Свищев: «Любовь сограждан к спортсменам от их выступления в Париже под нейтральным флагом не будет меньше»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Олег Матыцин Париж-2024 Дмитрий Песков Борьба

Дмитрий Свищев считает, что российских спортсменов на Олимпиаде нужно поддержать.

«Не только министр спорта Матыцин, но и пресс‑секретарь президента России Песков заявил, что спортсмены вправе сами принимать решения о выступлении на Олимпиаде. Любовь сограждан от их выступления в Париже под нейтральным флагом не будет меньше. Это наши граждане, наши представители, и мы будем гордиться их успехами.

Допустим, наши ребята отобрались на Олимпийские игры. Как им объяснить, что они не поедут в Париж? В чем заключается причина? Мне кажется, надо прекратить оскорблять спортсменов, которые уже готовы выступать на Олимпийских играх, они приняли такое решение.

Есть позиция министра спорта, президента России. Надо уважать мнение спортсменов, их, наоборот, надо поддержать! Если его участие в Олимпийских играх не противоречить его желанию, не нарушает законы Российской Федерации, то он имеет право туда поехать», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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9 комментариев
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Свищев - флюгер.
Сегодня он озвучивает официальную позицию правительства, а завтра по новой методичке ...
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Лев Троцкий про Брестской мир : Ни войны ни мира, а армию распустить.
Наши чиновники: Ни Парижа нашим спортсменам, ни овоща ( хрен). И всех на родину( под замок).
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Ответ Заборостроитель
Я уже не понимаю, где левый и правый уклон?
Леваки: Поздняков, Винер, Вяльбе, Радионова...
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Свищев свищет точно по ветру...
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Что ж вы все такие переобувашки, неуважаемые депутаты? Темничек подоспел? Всё-таеи едем?
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Я уже не понимаю, где левый и правый уклон?
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Еще недавно он призывал принять централизованное решение по участию, теперь значит уважать мнение самих спортсменов. В полном соответствии с новой методичкой.
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Президент не призывал поддерживать предателей и отщепенцев. Наоборот, он дал возможность спортсменам подумать и принять правильное решение.
Президент поддерживает сво и всю армию в целом. Армию, которая сражается насмерть за российский флаг.
И народ в подавляющем своем большинстве тоже любит и поддерживает российскую армию.
Не надо каких то поганых нейтральных спортсменов примазывать к этой любви.
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