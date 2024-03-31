Чепиков о словах мэра Парижа: «Очень печально слышать. Думаю, России и ее союзникам стоит расширить список своих соревнований»

Сергей Чепиков призвал расширить список соревнований в России.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024.

«Это очень печально слышать. Спорт призван объединять и сглаживать конфликты, а не сеять рознь. Это всегда было одной из основных задач Олимпийских игр.

Надо искать точки соприкосновения. Нужно, чтобы как можно больше стран участвовало в соревнованиях, а не препятствовать их участию. Плохо, что политика вмешивается.

Думаю, что в ближайшее время России и ее союзникам стоит расширить список своих соревнований. Возможностей много. Те же Игры Будущего – просто шикарные соревнования, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков.