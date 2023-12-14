Спортсмены из России и Беларуси пока завоевали 6 олимпийских квот в борьбе, 3 в велоспорте, одну в академической гребле и одну в плавании

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Борьба

МОК уточнил, в каких видах спорта россияне отобрались на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Игры квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов.

«На сегодняшний день спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) получили одиннадцать квот на Олимпийские игры в Париже: шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», – сообщили в МОК.

В организации не уточнили, какие из квот завоеваны россиянами, а какие – белорусами, а также отметили, что МОК сможет подтвердить имена спортсменов только на более позднем этапе процесса допуска.

8 россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой

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5 комментариев
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Ответ Владимир Беспутин
Лысенко в прыжках в высоту уже давным давно норматив выполнил на ОИ
Лысенко имеет допинговое нарушение и вообще никогда на МС не появится. Это во-первых. А во-вторых, всем российским участие в МС, в том числе на ОИ, запрещено.
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Интересно сколько борцов из Беларуси реально борцы из Беларуси.
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Особенно интересна КВОТА В ПЛАВАНИИ, ведь никого из пловцов РФ/РБ на МС не было до сих пор, даже заявок никто не подавал. а квота может быть получена только там.
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Ответ La Gushka
Особенно интересна КВОТА В ПЛАВАНИИ, ведь никого из пловцов РФ/РБ на МС не было до сих пор, даже заявок никто не подавал. а квота может быть получена только там.
пловец, а что такое МС? международные соревнования? напиши чтобы понятно было
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