Спортсмены из России и Беларуси пока завоевали 6 олимпийских квот в борьбе, 3 в велоспорте, одну в академической гребле и одну в плавании

МОК уточнил, в каких видах спорта россияне отобрались на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Игры квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов.

«На сегодняшний день спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) получили одиннадцать квот на Олимпийские игры в : шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», – сообщили в .

В организации не уточнили, какие из квот завоеваны россиянами, а какие – белорусами, а также отметили, что МОК сможет подтвердить имена спортсменов только на более позднем этапе процесса допуска.

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