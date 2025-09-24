  • Спортс
  Мамиашвили о ЧМ: «Результат, мягко говоря, очень скромный. Но если брать все факторы, то подготовка была полностью реализована»
Мамиашвили о ЧМ: «Результат, мягко говоря, очень скромный. Но если брать все факторы, то подготовка была полностью реализована»

Мамиашвили назвал скромным результат российских борцов на чемпионате мира.

На турнире. который прошел с 13 по 21 сентября в Загребе, россияне завоевали 11 наград: одно золото, семь серебряных медалей и три бронзы. 

«Мы имеем полное вправо говорить, что этот результат, мягко говоря, очень скромный. Но если брать все факторы, то подготовка была полностью реализована.

Скромно по первым местам, но надо замечать некоторые вещи. В женской борьбе серьезнейший прорыв. Девочки потихоньку начинают понимать, что правильный труд и работа приносят результат. Они сегодня уже способны побеждать мировых лидеров.

Печально, что не смог выехать наш лидер Абдулрашид Садулаев. При любых раскладах он бы боролся за пьедестал. Какая медаль была бы — не хотел бы гадать на кофейной гуще. Однако она бы точно была», — сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Чемпионат мира по борьбе
