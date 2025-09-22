  • Спортс
Гоги Когуашвили: «Три медали в греко-римской борьбе на ЧМ – это не провал. Команде пришлось пройти через многое, но мы смогли занять третье место»

Тренер сборной России по греко-римской борьбе не считает результат ЧМ провалом.

На чемпионате мира в Загребе российские борцы греко-римского стиля, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали серебряную и две бронзовые медали. Серебро взял Артур Саргсян (категория до 97 кг), бронзу – Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Лидеры команды Эмин Сефершаев и Садык Лалаев не смогли выступить на турнире. Лалаеву не дали визу, а у Сефершаева ее отозвали уже после прилета – спортсмен был вынужден покинуть страну.

«Провалом это я назвать не могу. Много что команде пришлось пройти, начиная с ситуации с Эмином Сефершаевым и Садыком Лалаевым – лидерами, верными претендентами на медали.

Этих борцов нашей команде очень не хватало, пришлось делать замены ребятами, которые не то что на международных турнирах не выступали, за границей не бывали. Кто-то из спортсменов только из-под санкций вышел – нигде не могли выступать, кто-то завершил карьеру.

Были вопросы и по судейству. Но тем не менее даже в этой ситуации мы смогли занять третье место. Наши спортсмены мотивированы, несмотря ни на что. Например, Даниял Агаев, дебютант – выиграл в четвертьфинале у олимпийского чемпиона кубинца Орта Санчеса. Мы развиваемся, до Олимпиады время есть», – сказал Гоги Когуашвили.

«Ему предъявили, что это не он». Нашего борца 7 часов держали в полиции, а потом вывезли с ЧМ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Милад Алирзаев
Чемпионат мира по борьбе
греко-римская борьба
logoсборная России по борьбе
Эмин Сефершаев
Даниял Агаев
Гоги Когуашвили
Артур Саргсян
Садык Лалаев
